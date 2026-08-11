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Квартиры в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

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Асос
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Kato Assos a village near Korinth, floor apartment of 120 sq.m. 1st floor in very good condi…
$302,995
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Квартира 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$236,142
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Kato Assos, Греция
Квартира 2 спальни
Kato Assos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Korinthia: Assos-Lechaio 100 Sq.m., 2 Bedrooms, …
$198,112
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 77 кв. м в Лехаио, Коринф В прекрасном месте, всего в 260 метра…
$162,217
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Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 спальня в Асос, Греция
Квартира 1 спальня
Асос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Assos - Lechaio Perigiali apartment of 55 sq m. furnished 2nd floor bright in good condition…
$116,537
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Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Kato Assos village near Korinth, apartment of 72 sq.m. 2nd floor (no elevator) in excellent …
$215,593
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Assos Lechaio

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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos Lechaio, Греция

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