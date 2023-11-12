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Квартиры в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Асос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Асос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на третье…
€110,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Assos - Lechaio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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