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Квартиры в Municipal Unit of Velos, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
Nerantza, Греция
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$161,757
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Квартира 1 спальня в Nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
Nerantza, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Velo near Corinth Nerantza village, apartment of 58 sq m. elevated ground floor, on a plot o…
$96,143
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Квартира 3 спальни в Nerantza, Греция
Квартира 3 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
$247,949
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Velos, Греция

с видом на горы
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