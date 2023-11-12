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Квартиры в Municipal Unit of Nafplio, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Aria, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Aria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€170,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Нафплион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
€280,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€330,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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