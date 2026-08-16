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Квартиры в Municipal Unit of Nafplio, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Nafplio, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Продается квартира площадью 103 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на втор…
$401,441
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Nafplio, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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