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Квартиры в Municipality of Monemvasia, Греция

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3 объекта найдено
Квартира в Municipality of Monemvasia, Греция
Квартира
Municipality of Monemvasia, Греция
Площадь 600 м²
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мо…
$1,16 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Метаморфосис, Греция
Квартира 3 спальни
Метаморфосис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Metamorfosis 98 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bat…
$299,499
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Квартира 3 спальни в Метаморфосис, Греция
Квартира 3 спальни
Метаморфосис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Metamorfosis 110 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Ba…
$320,475
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Параметры недвижимости в Municipality of Monemvasia, Греция

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