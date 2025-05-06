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Квартиры возле озера в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

Корфу
32
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
100
Municipal Unit of Loutraki Perachora
96
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
41
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2 объекта найдено
Квартира 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Специальный отдельно стоящий дом площадью 400 кв.м. недалеко от Лутраки, в Перахоре, выста…
$440,202
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Sideris Real Estate
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Квартира 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1
Продается полностью отремонтированный мезонет площадью 135 кв.м. с самыми современными харак…
$506,563
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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