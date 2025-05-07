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Квартиры в Асосе, Греция

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Асос, Греция
Квартира 1 спальня
Асос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Assos - Lechaio Perigiali apartment of 55 sq m. furnished 2nd floor bright in good condition…
$113,411
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Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Assos Lechaio near Korinth, apartment of 80 sq.m. 2nd floor airy and bright in very good con…
$147,434
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Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Kato Assos a village near Korinth, floor apartment of 120 sq.m. 1st floor in very good condi…
$294,868
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Квартира 1 спальня в Асос, Греция
Квартира 1 спальня
Асос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Assos Lechaio village near Corinth, apartment of 43 sq m. 1st floor in good condition on the…
$101,540
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Квартира 2 спальни в Асос, Греция
Квартира 2 спальни
Асос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Kato Assos village near Korinth, apartment of 72 sq.m. 2nd floor (no elevator) in excellent …
$198,469
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