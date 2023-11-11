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Квартиры в Municipality of Nafplio, Греция

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4 объекта найдено
Студия 1 комната с bright, с View Sea, с Door Simple в Municipality of Nafplio, Греция
Студия 1 комната с bright, с View Sea, с Door Simple
Municipality of Nafplio, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Код недвижимости: 1662 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, студия общей площадью 27 кв.м, на 1-м поднятом…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Aria, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Aria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€170,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Нафплион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
€280,000
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Нафплион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Нафплион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€330,000

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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