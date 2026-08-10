Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Nafplio
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Municipality of Nafplio, Греция

;
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Nafplio, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Продается квартира площадью 103 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на втор…
$401,441
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 комнаты в Ирия, Греция
Квартира 2 комнаты
Ирия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
EXCLUSIVE PROPERTY OF OUR OFFICE. On the beach of Iria and just 100 m from the sea, a 50 sq.…
$111,749
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Nafplio, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти