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Квартиры в Municipal Unit of Vocha, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€105,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Vocha, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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