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Квартиры в Zakynthos Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,74 млн
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Параметры недвижимости в Zakynthos Municipal Unit, Греция

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