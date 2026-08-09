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Квартиры в Municipality of Velo and Vocha, Греция

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Municipal Unit of Velos
3
Municipal Unit of Vocha
3
Врахатион
3
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира в Врахатион, Греция
Квартира
Врахатион, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
$201,799
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
Nerantza, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Velo near Corinth Nerantza village, apartment of 58 sq m. elevated ground floor, on a plot o…
$96,143
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Квартира 2 спальни в Врахатион, Греция
Квартира 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Vrachati a village near Corinth, apartment of 70 sq.m. 2nd floor airy and bright in very goo…
$139,844
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Nerantza, Греция
Квартира 1 спальня
Nerantza, Греция
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на четве…
$161,757
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Врахатион, Греция
Квартира 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$123,974
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Nerantza, Греция
Квартира 3 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
$247,949
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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