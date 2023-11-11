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Квартиры в Municipality of Velo and Vocha, Греция

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings в Bohae, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Bohae, Греция
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 56 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже …
€100,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Velo, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Velo, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€137,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в зерно, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
зерно, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
€210,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в фонтаны, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
фонтаны, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€117,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
€105,000

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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