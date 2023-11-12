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Квартиры в Zakynthos Municipality, Греция

двухкомнатные
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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, рядом с метро
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Ampelokipi vetral of Athens apartment oif 87 sq.m. airy ground floor in very good condition …
€175,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 137 Sq.m., 2 Bedro…
€145,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином в Виноградники, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с камином
Виноградники, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Ampelokipoi 109 Sq.m., 2 Bedro…
€335,000

Параметры недвижимости в Zakynthos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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