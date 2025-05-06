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Квартиры с видом на горы в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

Корфу
32
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
100
Municipal Unit of Loutraki Perachora
96
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
41
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63 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным панорамным видом …
$376,777
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
КЕХРИЕС, КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ 122m2, 180.000€ Красивый дом, сочетающий в себе спокойствие …
$188,613
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Sideris Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Продается современная новая квартира площадью 51 кв. м, в прекрасном месте, всего в 500 метр…
$130,494
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
$193,093
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
Новая квартира 52 кв.м. в одном из лучших районов Лутраки. - Уникальный шанс! - Квартира о…
$118,502
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Sideris Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Квартира на первой линии! - Ксилокастро Коринфии - В небольшом многоквартирном доме - Кв…
$99,649
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Sideris Real Estate
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Квартира 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Специальный отдельно стоящий дом площадью 400 кв.м. недалеко от Лутраки, в Перахоре, выста…
$440,202
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
Строящаяся новая квартира площадью 73 кв. м. в четырехэтажном жилом доме в красивом Лутраки,…
$282,056
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Квартира 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Квартира  211 квм в центре города - Большая гостиная - Большой холл - Большая отдельная к…
$325,491
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Квартира 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровн…
$310,328
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
- Лутраки- квартира 42 кв.м за городом. - С потрясающим видом на море и горы. - Состоииз д…
$65,018
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным понорамным видом …
$376,777
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Просторная квартира в новостройке 67 кв.м. в одном из лучших районов Лутраки. - Квартира …
$172,718
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Квартира 3 комнаты в Skope, Греция
Квартира 3 комнаты
Skope, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
$104,374
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 102 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$897,131
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на второ…
$219,186
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 90 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровня…
$310,328
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Квартира 1 комната в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/5
- Квартира в центре города Лутраки.  - Эта квартира площадью всего 30 квадратных метров пре…
$72,535
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Роскошная квартира площадью 95 кв.м. с неограниченным видом на горы - Отличное состояние- г…
$263,744
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Квартира 1 комната в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на горы, на город. У …
$242,148
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$242,620
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Истмия, Район Каламаки  - Роскошная квартира  91 кв.м. с видом на море, в 50 метрах от …
$196,717
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
- Просторная квартира 60 кв.м. в центре Лутраки - В отличном состоянии - Имеет удобную гос…
$130,146
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 63 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на треть…
$220,051
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Пентхаус 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Пентхаус 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
- Пентхаус с уникальным 180-градусным видом на Коринфский залив - Это квартира на верхнем э…
$416,427
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$203,124
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Только для самых требовательных покупателей ! Единственная  в своем роде квартира прямо на  …
$699,728
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
- Красивая и качественная квартира 52 кв.м в центре города. -Удобное расположение, всего в …
$161,868
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Типы недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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