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Квартиры в Врахатион, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Врахатион, Греция
Квартира 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Vrachati a village near Corinth, apartment of 70 sq.m. 2nd floor airy and bright in very goo…
$129,812
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