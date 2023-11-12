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Квартиры в Municipality of Ermionida, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
€760,500
Квартира 1 спальня с furnishings в Святой Эмилий, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 40 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Святой Эмилий, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 40 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
€75,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Святой Эмилий, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Квартира расположе…
€95,000

Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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