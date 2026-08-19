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Квартиры в Municipality of Ermionida, Греция

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2 объекта найдено
Квартира в Портохелион, Греция
Квартира
Портохелион, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$290,563
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Современный комплекс вилл рядом с пляжем, Эрмиони, Греция Предлагаются светлые виллы с собс…
$826,506
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Параметры недвижимости в Municipality of Ermionida, Греция

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