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Квартиры в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Korinthia: Korinthia - Kentro 50 Sq.m., 1 Bedrooms, 1 …
$89,733
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Квартира 5 спален в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Korinthia: Korinthia - Kentro 180 Sq.m., 5 Bedro…
$419,532
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Xylokastro, Греция

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