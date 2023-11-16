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Квартиры в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€86,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€165,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на втором…
€160,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Айи-Теодори, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€170,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Agioi Theodoroi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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