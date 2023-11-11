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538 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
2
1
47 м²
2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
2
1
47 м²
2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
3
2
89 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
3
2
89 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
49 м²
The apartments are located in Paralia Dionisiou village only 30 meters to the sandy beach. …
€72,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Gorgeous new complex move-in ready in the thriving town of Kalithea with 60 sq meters of liv…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
1
1
53 м²
The complex is located in a popular Nikiti village 650 meters to the beach. There is a commu…
€190,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
6
2
150 м²
3/1
Состоит из двух отдельных квартир: 3 этаж 65 кв.м: гостиная с кухней, 2 спальни, 1 душевая к…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Polychrono, Греция
2
1
For sale bright Apartment with 50 sq.m of living area with a great floor plan on the ground …
€89,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Pefkochori, Греция
3
1
50 м²
2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
2
1
40 м²
2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
2
1
65 м²
1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€150,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Penthouse apartment including 55 sq m of living space including 2 bedrooms, a kitchen, a fu…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города
Polychrono, Греция
1
1
Holiday home by the seaside in the thriving seaside town of Polihrono. The home only 40 met…
€132,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
2
1
Ground floor tidy two-bedroom, apartment for sale in a small complex centrally located with…
€119,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
1st floor tidy two-bedroom, apartment for sale in a small complex centrally located within …
€169,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
2
1
Amazing prime location with this apartment in front of the beach with 71.5 sq meters of livi…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
1
1
Dream home fully furnished with all the electrical applinaces (45 SQ M), turn key ready and …
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kriopigi, Греция
2
1
Holiday home in the thriving seaside town of Kriopigi with 50 sq meters of living area, incl…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Pefkochori, Греция
2
1
Apartment with 59.26 sq meters of living area, including 2 bedrooms, a full bathroom, kitche…
€85,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
1
Holiday home in the thriving town of Polihrono with 41 sq meters of living area. The home b…
€98,000
Рекомендовать
Квартира 16 спален
Иерисос, Греция
16
8
650 м²
The complex of apartments is located in Ierissos village 550 meters from the great beach. Th…
€1,000,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Siviri, Греция
2
1
66 м²
The apartment is located in Siviri village only 50 meters from the nice sandy beach. The apa…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
1
1
54 м²
Квартира расположена в центре деревни Neos Marmaras в 150 метрах от моря. Квартира находится…
€113,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Неос-Мармарас, Греция
1
35 м²
1/2
The studio is located in Neos Marmaras village in front of the sea. The studio is on the 1st…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
2
1
42 м²
3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
2
1
36 м²
3/1
Продается квартира площадью 36 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€93,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Moles Kalyves, Греция
3
2
135 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс рас…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Polychrono, Греция
2
1
40 м²
2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Moles Kalyves, Греция
2
1
40 м²
3/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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