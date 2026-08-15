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Квартиры в периферийной единице Халкидики, Греция

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Kassandra Municipality
269
Municipality of Nea Propontida
145
Pallini Municipal Unit
144
Kassandra Municipal Unit
126
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607 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Созополи, Греция
Квартира 1 спальня
Созополи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новая построенная квартира расположена в пригороде поселка Созополи в 1200 метрах от пляжа С…
$167,300
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Квартира 1 спальня в Созополи, Греция
Квартира 1 спальня
Созополи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Эта квартира расположена в деревне Созополи в 600 метрах от большого песчаного пляжа. Кварти…
$106,068
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Квартира 2 спальни в Неа Ираклея, Греция
Квартира 2 спальни
Неа Ираклея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена перед морем в деревне Неа Ираклия. Квартира расположена на 1-м этаже и …
$288,448
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Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Код собственности: HPS5412 - Квартира для продажи в Ситонии Никити за € 207,500. Это 52,31 к…
$239,107
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Квартира 1 спальня в Молес Каливес, Греция
Квартира 1 спальня
Молес Каливес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Квартира расположена перед морем в комплексе в 1 км от села Молес Калива. В комплексе есть к…
$183,313
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Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$141,685
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартира расположена в деревне Калликратия всего в 90 метрах от песчаного пляжа. Квартира ра…
$178,838
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Квартира 4 спальни в Неа-Фокея, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Код недвижимости: HPS3110 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Nea Fokaia за € 490.000. Это 134 к…
$563,918
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Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Представляем прекрасную квартиру в отличном месте в Кассандре, Халкидики, всего в нескольких…
$162,891
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Halkidiki Properties
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English
Квартира 2 спальни в Портес, Греция
Квартира 2 спальни
Портес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Имущественный код: HPS5669 - Maisonette FOR SALE Варкес за €368.000. Этот 118 кв. м Maisonet…
$423,514
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Квартира 5 спален в Палиури, Греция
Квартира 5 спален
Палиури, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Property Code: HPS4526 - Maisonette FOR SALE in Pallini Paliouri for € 550.000 . This 163 s…
$632,969
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Квартира 1 комната в Никити, Греция
Квартира 1 комната
Никити, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Уникальная квартира в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Ситонии, в самом…
$182,256
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Halkidiki Properties
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Квартира 2 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс рас…
$318,791
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Grekodom Development
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Молес Каливес, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Молес Каливес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Продается полностью готовая к заселению, полностью меблированная maisonette, расположенная в…
$250,602
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Vista Estate
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Квартира 2 спальни в Metamorfosi, Греция
Квартира 2 спальни
Metamorfosi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Квартира расположена в популярной деревне под названием Metamorfosi, которая славится своим …
$161,407
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Квартира 5 спален в Палиури, Греция
Квартира 5 спален
Палиури, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Код собственности: HPS4525 - Maisonette FOR SALE в Паллини-Палиури за €550 000. Этот 168 кв.…
$632,969
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Эта квартира расположена в городе Неа Модания в 1200 метрах от красивого песчаного пляжа, от…
$276,698
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Квартира 2 спальни в Олинтос, Греция
Квартира 2 спальни
Олинтос, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается дуплекс площадью 77 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии строи…
$239,939
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Криопиги, Греция
Квартира 3 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Код недвижимости: HPS2490 - Мезонет на продажу в Кассандра Криопиги для € 349.000. Это 190 к…
$483,358
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Квартира 1 спальня в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Продается квартира площадью 53 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$371,687
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Квартира 2 спальни в Полихроно, Греция
Квартира 2 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Код собственности: HPS5683 - Квартира для продажи в Pallini Polichrono за € 250 000. Это 65,…
$291,250
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
$155,643
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Квартира 2 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена в пригороде деревни Вурвуру всего в 100 метрах от фантастического пляжа…
$288,448
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Квартира 2 спальни в Созополи, Греция
Квартира 2 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Property Code: HPS5037 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 220.000 . This …
$253,188
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Квартира 1 спальня в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$144,480
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
$154,246
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Квартира в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 35 м²
Продается квартира площадью 35 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$123,916
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$103,762
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Квартира 6 спален в Неа-Фокея, Греция
Квартира 6 спален
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Здание с апартаментами расположено в окрестностях деревни Неа Фокеа в 650 метрах от красивог…
$518,809
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$190,230
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Типы недвижимости в периферийной единице Халкидики

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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