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Квартиры в периферийная единица Халкидики, Греция

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538 объектов найдено
Квартира 1 спальня с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
Квартира 2 спальни в Dionisiou Beach, Греция
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
The apartments are located in Paralia Dionisiou village only 30  meters to the sandy beach. …
€72,000
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером в Касандрия, Греция
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Касандрия, Греция
Gorgeous new complex move-in ready in the thriving town of Kalithea with 60 sq meters of liv…
€175,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
The complex is located in a popular Nikiti village 650 meters to the beach. There is a commu…
€190,000
Квартира 4 спальни с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Состоит из двух отдельных квартир: 3 этаж 65 кв.м: гостиная с кухней, 2 спальни, 1 душевая к…
€290,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой в Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни с кондиционером, в центре города, с бытовой техникой
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
For sale bright Apartment with 50 sq.m of living area with a great floor plan on the ground …
€89,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Pefkochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€115,000
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Фокея, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€160,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€150,000
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Penthouse apartment including  55 sq m of living space including 2 bedrooms, a kitchen, a fu…
€100,000
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города в Polychrono, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города
Polychrono, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Holiday home by the seaside in the thriving seaside town of Polihrono.  The home only 40 met…
€132,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Ground floor tidy two-bedroom,  apartment for sale in a small complex centrally located with…
€119,000
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
1st floor tidy two-bedroom,  apartment for sale in a small complex centrally located within …
€169,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Amazing prime location with this apartment in front of the beach with 71.5 sq meters of livi…
€269,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Dream home fully furnished with all the electrical applinaces (45 SQ M), turn key ready and …
€155,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kriopigi, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kriopigi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Holiday home in the thriving seaside town of Kriopigi with 50 sq meters of living area, incl…
€80,000
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, в центре города в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Apartment with 59.26 sq meters of living area, including 2 bedrooms, a full bathroom, kitche…
€85,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 1
Holiday home in the thriving town of Polihrono with 41 sq meters of living area.  The home b…
€98,000
Квартира 16 спален в Иерисос, Греция
Квартира 16 спален
Иерисос, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
The complex of apartments is located in Ierissos village 550 meters from the great beach. Th…
€1,000,000
Квартира 2 спальни в Siviri, Греция
Квартира 2 спальни
Siviri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The apartment is located in Siviri village only 50 meters from the nice sandy beach. The apa…
€180,000
Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Квартира расположена в центре деревни Neos Marmaras в 150 метрах от моря. Квартира находится…
€113,000
Студия 1 ванная в Неос-Мармарас, Греция
Студия 1 ванная
Неос-Мармарас, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/2
The studio is located in Neos Marmaras village in front of the sea. The studio is on the 1st…
€80,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 36 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€93,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Moles Kalyves, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс рас…
€250,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Polychrono, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Polychrono, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€100,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Moles Kalyves, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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