Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Халкидики
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в периферийной единице Халкидики, Греция

Kassandra Municipality
300
Kassandra Municipal Unit
154
Municipality of Nea Propontida
152
Pallini Municipal Unit
146
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$231,271
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Халкидики

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти