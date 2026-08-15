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Многоуровневые квартиры в периферийной единице Халкидики, Греция

;
Kassandra Municipality
12
Municipality of Nea Propontida
3
Pallini Municipal Unit
3
Kassandra Municipal Unit
9
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Многоуровневые квартиры Удалить
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22 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Молес Каливес, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Молес Каливес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Продается полностью готовая к заселению, полностью меблированная maisonette, расположенная в…
$250,602
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Продаётся двухуровневая квартира 80 кв.м в Никити, Ситония, всего в нескольких минутах от мо…
$325,305
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Неа Флогита, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Неа Флогита, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
На продажу предлагается современная двухуровневая квартира на первом этаже в престижном райо…
$409,472
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Квартира A46 площадью 93 кв.м. в Каллифее, Халкидики — это исключительная возможность для те…
$312,497
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот прекрасный двухуровневый дуплекс, расположенный в очаровательной приб…
$325,776
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Sithonia, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Продается: Ключевая готовая мезонета, расположенная на первом этаже в престижном районе Сито…
$433,259
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LDV InvestLDV Invest
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Каливес Полигроу, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Каливес Полигроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Продается: Современная мезонетта на стадии строительства, предлагающая 80 м² комфортного жил…
$329,853
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продается двухуровневая квартира площадью 75 кв.м, расположенная на втором и третьем этажах.…
$267,601
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается мезонет на стадии строительства в тихом районе Кассандры, Сани. Этот светлый и про…
$341,227
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Многоуровневые квартиры 1 спальня в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Каллитеа, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Продается стильный мезонет с внутренней площадью 40 м², расположенный на последнем этаже (2/…
$228,031
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Полихроно, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 3
Продаётся строящаяся maisonette, расположенная в приятном районе Палллини. С просторной вну…
$648,331
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается уютный мезонет с внутренней площадью 225 м2 в престижном районе Кассандра, Эляни. …
$546,768
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Квартира A24, общей площадью 88 кв.м., представляет собой яркий пример современной архитекту…
$324,223
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Неа Флогита, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Неа Флогита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Расположенный в популярном районе Муданья, Флогита, этот строящийся мезонет предлагает идеал…
$223,322
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Неа-Фокея, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается: Прекрасно отремонтированная, полностью готовая к заселению мезонетта, расположенн…
$631,270
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Никити, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продаётся готовый к заселению, современный мезонет площадью 90 м², обеспечивающий комфортное…
$261,607
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж -1/1
На продажу предлагается современная мезонета, которая в настоящее время строится в живописно…
$267,295
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Созополи, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя этот готовый к заселению, современный мезонет с внутренней площадью 62,60 …
$250,602
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Bomo Nikiti Apartments – это великолепный комплекс, состоящий из 38 апартаментов, располож…
$300,404
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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