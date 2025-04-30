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Квартиры с видом на море в периферийной единице Халкидики, Греция

Kassandra Municipality
300
Kassandra Municipal Unit
154
Municipality of Nea Propontida
152
Pallini Municipal Unit
146
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65 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ханиотис, Греция
Квартира 3 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/2
РЕЗИДЕНЦИЯ Расположение – Ханиоти (100 метров от моря)     Продается квартира на…
$281,237
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Stegi Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
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Stegi Real Estate
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Многоуровневые квартиры 5 спален в Молес Каливес, Греция
Многоуровневые квартиры 5 спален
Молес Каливес, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Dream living in front of the beach with 2 apartments in total of 148 sq.m. in total.  The ap…
$878,537
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Квартира 6 спален в Сивири, Греция
Квартира 6 спален
Сивири, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Код недвижимости: 3-1065 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Сивири за € 650.000 . Это 320 кв. М…
$723,749
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Квартира 2 комнаты в Торони, Греция
Квартира 2 комнаты
Торони, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
квартира площадью 45 кв.м. у моря в Торони (Халкидики). Состоит из 1 спальни, гостиной, кухн…
$77,432
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$322,850
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Квартира 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс рас…
$260,936
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
This lovely, recently semi-renovated apartment, offers sea views towards Sithonia and beachf…
$427,017
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики.…
$240,061
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Созополи, Греция
Квартира 2 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
$162,696
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
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Квартира 2 комнаты в Созополи, Греция
Квартира 2 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается квартира площадью 42 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на первом этаже и сос…
$151,661
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$141,949
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Квартира 4 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 4 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж -2/2
Продается квартира площадью 103 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$294,344
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и со…
$215,178
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Квартира 2 спальни в Пефкохори, Греция
Квартира 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Welcome, Home!  Enter this 50 m  home and be greeted by a  living room & kitchen and walk ou…
$358,250
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Квартира 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/5
Продается дуплекс площадью 98 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$250,021
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Квартира 1 комната в Псакоудия, Греция
Квартира 1 комната
Псакоудия, Греция
Число комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$87,169
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Квартира 4 комнаты в Созополи, Греция
Квартира 4 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Продается дуплекс площадью 76 кв.м в Халкидиках. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$219,648
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Квартира 2 спальни в Палиури, Греция
Квартира 2 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 4 - 677 - Мезонет на продажу в Паллини Палиури для € 153.000. Это 85 кв. М…
$167,968
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Квартира 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$195,571
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Квартира 4 комнаты в Стратоники, Греция
Квартира 4 комнаты
Стратоники, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/2
Продается ветхое жилье, квартира площадью 143 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. К…
$273,320
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 1
Первый уровень состоит из двух полноценных однокомнатных квартир, каждая из которых по 44 кв…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$135,687
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Квартира 2 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 51 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$151,343
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Квартира 3 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 3 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 69 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$547,599
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Квартира 3 комнаты в Фоурка, Греция
Квартира 3 комнаты
Фоурка, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$313,123
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Квартира 2 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 2 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 44 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$164,280
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Квартира 3 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Квартира 3 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$536,424
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Квартира 3 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 3 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$344,435
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Типы недвижимости в периферийной единице Халкидики

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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