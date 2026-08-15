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Квартиры-студии в периферийной единице Халкидики, Греция

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Municipality of Nea Propontida
11
Nea Kallikrateia
7
Студия Удалить
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14 объектов найдено
Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$103,762
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Студия в Nea Kallikrateia, Греция
Студия
Nea Kallikrateia, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Представляем роскошную студию в строящемся проекте, расположенном в Халкидики, Греция. Это п…
$148,083
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Halkidiki Properties
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Студия 3 спальни в Созополи, Греция
Студия 3 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Новый дом расположен в районе пляжа Дельфиния в окрестностях деревни Калликратия, в 450 метр…
$184,454
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Студия 1 спальня в Неа Ираклея, Греция
Студия 1 спальня
Неа Ираклея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из трех блоков A-B-CБлок (А) Разрабатывается на вертикальном участке площад…
$99,979
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия расположена в популярной туристической Неа Калликратия в 250 метрах от песчаного пляж…
$92,303
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Студия расположена в популярной туристической Неа Калликратия в 650 метрах от песчаного пляж…
$86,534
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LDV InvestLDV Invest
Студия 1 спальня в Псакоудия, Греция
Студия 1 спальня
Псакоудия, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Студия расположена в деревне Псакудия в 500 метрах от пляжа. Студия расположена в комплексе …
$161,407
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Студия 5 спален в Municipality of Sithonia, Греция
Студия 5 спален
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 333 м²
Комплекс расположен в окрестностях деревни Вурвуру в 450 метрах от моря. Вокруг дома есть са…
$1,90 млн
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 500 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$103,841
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Студия 1 спальня в Municipality of Nea Propontida, Греция
Студия 1 спальня
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Эта студия расположена в окрестностях города Неа Муданья в 450 метрах от красивого песчаного…
$103,841
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/3
Проект «КАЛЬОПИ» Добро пожаловать на наш новый строительный проект! Мы очень рады отпр…
$97,627
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Студия в Nea Kallikrateia, Греция
Студия
Nea Kallikrateia, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Представляем новый проект в Халкидики, Греция, предлагая роскошную студию, живущую с удивите…
$119,606
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Агентство
Halkidiki Properties
Языки общения
English
Студия 1 спальня в Неа Флогита, Греция
Студия 1 спальня
Неа Флогита, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Новое здание с апартаментами расположено всего в 150 метрах от пляжа в Флогите. Окончание ст…
$137,301
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Студия 2 спальни в Пефкохори, Греция
Студия 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Apartments for sale in the tourist town of Pefkohori are only 60 m from the sandy beach. Ide…
$188,327
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Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

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