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Квартиры с садом в периферийной единице Халкидики, Греция

Kassandra Municipality
300
Kassandra Municipal Unit
154
Municipality of Nea Propontida
152
Pallini Municipal Unit
146
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4 объекта найдено
Квартира 5 спален в Пефкохори, Греция
Квартира 5 спален
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Rental apartments for sale in the popular seaside town of Pefkohori with a beachfront locati…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
$190,290
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Квартира 7 комнат в Simantra, Греция
Квартира 7 комнат
Simantra, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 506 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Халкидики, Греция Предлагаются виллы с ба…
$2,32 млн
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Квартира 2 комнаты в Simantra, Греция
Квартира 2 комнаты
Simantra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейнами в 600 метрах от моря, Халкидики, Греция Предлагаются апарт…
$159,758
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Типы недвижимости в периферийной единице Халкидики

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Халкидики, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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