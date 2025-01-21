Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Оригинальное название: Atlantis: Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Откройте для себя Атлантиду от Castello Development, сложного жилого сообщества, охватывающего 41 500 кв.м в самом сердце Хадабы. Разработанная для элегантности, комфорта и удобства, Atlantis предлагает идеальное сочетание современного дизайна и жизни в курортном стиле.

Исключительные удобства

Все, что вам нужно, в одном месте:

164 кв.м плавательный бассейн - идеально подходит для отдыха и отдыха

Детская игровая площадка - безопасное и привлекательное открытое пространство для детей

• Подземная охраняемая парковка – безопасная и удобная (дополнительная плата)

• Офис профессиональных услуг по аренде - Предлагая рекламу, бронирование, прием, конференц-залы и услуги по уборке

Глобальный торговый центр и парковка - наслаждайтесь шопингом и отдыхом прямо в вашем сообществе



С Homes Bay

Мы сопровождаем вас на каждом этапе вашего путешествия с полной прозрачностью, многоязычной поддержкой и эксклюзивными предложениями для разработчиков, адаптированными к вашим инвестиционным целям и предпочтениям образа жизни.