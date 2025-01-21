  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Al Hadaba
  4. Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Al Hadaba, Египет
от
$42,109
от
$1,928/м²
BTC
0.5008747
ETH
26.2529857
USDT
41 632.2291375
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33126
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Al Hadaba

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Оригинальное название: Atlantis: Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Откройте для себя Атлантиду от Castello Development, сложного жилого сообщества, охватывающего 41 500 кв.м в самом сердце Хадабы. Разработанная для элегантности, комфорта и удобства, Atlantis предлагает идеальное сочетание современного дизайна и жизни в курортном стиле.

Исключительные удобства
Все, что вам нужно, в одном месте:
164 кв.м плавательный бассейн - идеально подходит для отдыха и отдыха
Детская игровая площадка - безопасное и привлекательное открытое пространство для детей
• Подземная охраняемая парковка – безопасная и удобная (дополнительная плата)
• Офис профессиональных услуг по аренде - Предлагая рекламу, бронирование, прием, конференц-залы и услуги по уборке
Глобальный торговый центр и парковка - наслаждайтесь шопингом и отдыхом прямо в вашем сообществе

С Homes Bay
Мы сопровождаем вас на каждом этапе вашего путешествия с полной прозрачностью, многоязычной поддержкой и эксклюзивными предложениями для разработчиков, адаптированными к вашим инвестиционным целям и предпочтениям образа жизни.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 57.0
Цена за м², USD 1,395
Цена квартиры, USD 79,518

Местонахождение на карте

Al Hadaba, Египет

Видеообзор жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
от
$50,417
Жилой комплекс ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia, Египет
от
$36,718
Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Хургада, Египет
от
$37,774
НДС
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
Цена по запросу
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Красное Море, Египет
от
$90,126
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Показать все Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Красное Море, Египет
от
$90,126
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Площадь 133 м²
1 объект недвижимости 1
Расположенный вдоль захватывающей дух 12-километровой береговой линии Сахль-Хашиш, Иль-Байу предлагает исключительное сочетание спокойной жизни и прибрежных приключений.Эта премиальная разработка сочетает в себе элегантную архитектуру, пышный ландшафтный дизайн и прямой доступ к одному из са…
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Показать все Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Хургада, Египет
от
$32,022
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 46–128 м²
10 объектов недвижимости 10
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество единиц начинается с 30 м2 до 160 м2. Расположенный в самом сердце Хургады прямо на набережной в Мамше, вы найдете несколько квартир с одной, двумя и тремя спальнями с видом на Красное море. Со всем, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 64.0
37,490 – 71,716
Квартира 2 комнаты
80.0 – 93.0
77,866 – 86,615
Квартира 3 комнаты
128.0
121,260 – 121,436
Агентство
Hurghadians Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort
Жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort
Жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort
Жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort
Жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort
Показать все Жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort
Жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort
Хургада, Египет
от
$35,114
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 62 м²
1 объект недвижимости 1
La Mora – городская жизнь с комфортомДобро пожаловать в Ла Мора, современное жилое сообщество площадью 24 000 кв.м в самом сердце Аравийского района. Разработанный для стиля, комфорта и удобства, La Mora сочетает в себе городскую энергию с отдыхом в курортном стиле.Расположение PrimeМоменты …
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Египте
Новая административная столица Египта: что нужно знать
21.01.2025
Новая административная столица Египта: что нужно знать
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
15.04.2024
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
16.11.2023
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
17.10.2023
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
24.07.2023
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
12.06.2023
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
06.06.2023
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
23.05.2023
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
Показать все публикации