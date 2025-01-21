Клубный дом Hurghada

Holidays Park Resort - это знаковая жилая застройка, переопределяющая роскошную прибрежную жизнь на побережье Красного моря Хургады. Охватывая 54 000 кв.м. с только 20% застроенной площадью, проект сочетает в себе пространство, элегантность и комфорт в спокойной курортной среде.

Это эксклюзивное сообщество сочетает в себе современную архитектуру, обширные ландшафтные сады и самый большой жилой бассейн на Красном море, предлагая жителям исключительный образ жизни досуга, конфиденциальности и изысканности. Независимо от того, ищете ли вы дом для отдыха, постоянное место жительства или инвестиции с высокой доходностью, Holidays Park Resort обеспечивает идеальный баланс роскоши и долгосрочной стоимости.