Услуги

В Homes Bay мы гарантируем, что каждая недвижимость соответствует нашим строгим стандартам, прежде чем она будет предложена вам. Вот как мы это делаем:

Всеобъемлющий правовой обзор

Наша экспертная юридическая команда тщательно изучает все документы, включая право собственности на квартиру, статус здания и права на землю.

Тщательная проверка собственности

Мы оцениваем состояние здания и качество отделки, чтобы гарантировать, что каждый проект соответствует уровню.

Гарантированная гарантия

Только свойства, которые проходят наш строгий процесс должной осмотрительности, доступны нашим клиентам, что дает вам полную уверенность в вашей покупке.