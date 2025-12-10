  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Homes Bay

Homes Bay

Египет,
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
homes-bay.com/
Об агентстве

Точные оценки

Наш глубокий анализ рынка гарантирует, что вы получите точную оценку истинной стоимости вашей недвижимости.

Местный рынок Insight

Имея многолетний опыт работы в Хургаде, мы понимаем уникальные факторы, которые влияют на цены на жилье.

Персонализированное руководство

Мы адаптируем наши советы к вашей собственности, помогая вам принимать обоснованные решения о покупке или продаже.

Услуги

В Homes Bay мы гарантируем, что каждая недвижимость соответствует нашим строгим стандартам, прежде чем она будет предложена вам. Вот как мы это делаем:

Всеобъемлющий правовой обзор

Наша экспертная юридическая команда тщательно изучает все документы, включая право собственности на квартиру, статус здания и права на землю.

Тщательная проверка собственности

Мы оцениваем состояние здания и качество отделки, чтобы гарантировать, что каждый проект соответствует уровню.

Гарантированная гарантия

Только свойства, которые проходят наш строгий процесс должной осмотрительности, доступны нашим клиентам, что дает вам полную уверенность в вашей покупке.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:39
(UTC+2:00, Africa/Cairo)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
Выходной
Суббота
Выходной
Воскресенье
09:00 - 18:00
Наши агенты за границей
Alaa Faraag
Alaa Faraag
Агентства рядом
PRO Silver
Deals On Seas - عقارات عالبحر
Египет, Гиза
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 11 Коммерческая недвижимость 1 Краткосрочная аренда 1
Deals On Seas specializes in the management of residential, commercial and multi-family buildings, as well as the maintenance of residential and commercial real estate. We are dedicated to managing, protecting and maximizing the potential of property assets. Our mission is to manage real es…
Оставить заявку
Palma Group Developer
Египет, Gamsha
Жилая недвижимость 13
Palma Group Hotels and Developments - датско-египетская компания, расположенная в Хургаде. Первый проект недвижимости был начат в 2005 году, начиная с Palma Resort. Стремясь к устойчивому развитию и уникальной архитектуре, компания продолжает распространять инновации и укреплять лояльност…
Оставить заявку
Hurghadians Property
Египет, Красное Море
Год основания компании 2015
Новостройки 2 Жилая недвижимость 27
Известное агентство недвижимости Hurghadians Property предлагает вам широкий выбор недвижимости в Хургаде, Сахл-Хашише, Эль-Гуне, Макади и Сома-Бей. Мы гордимся тем, что смогли завоевать безукоризненную репутацию, работая как с застройщиками, так и индивидуальными покупателями на всем побере…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти