Точные оценки
Наш глубокий анализ рынка гарантирует, что вы получите точную оценку истинной стоимости вашей недвижимости.
Местный рынок Insight
Имея многолетний опыт работы в Хургаде, мы понимаем уникальные факторы, которые влияют на цены на жилье.
Персонализированное руководство
Мы адаптируем наши советы к вашей собственности, помогая вам принимать обоснованные решения о покупке или продаже.
В Homes Bay мы гарантируем, что каждая недвижимость соответствует нашим строгим стандартам, прежде чем она будет предложена вам. Вот как мы это делаем:
Всеобъемлющий правовой обзор
Наша экспертная юридическая команда тщательно изучает все документы, включая право собственности на квартиру, статус здания и права на землю.
Тщательная проверка собственности
Мы оцениваем состояние здания и качество отделки, чтобы гарантировать, что каждый проект соответствует уровню.
Гарантированная гарантия
Только свойства, которые проходят наш строгий процесс должной осмотрительности, доступны нашим клиентам, что дает вам полную уверенность в вашей покупке.