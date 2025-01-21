  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Хургада
  4. Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Хургада, Египет
от
$69,058
от
$1,584/м²
BTC
0.8214257
ETH
43.0544324
USDT
68 276.1198088
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33127
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Добро пожаловать в Storia Del Mare, изысканное жилое сообщество площадью 10 500 м2 в престижном районе Аравии.
Расположенный недалеко от отеля Hilton и центра города, этот проект предлагает спокойную прибрежную атмосферу с прямым доступом к морю, сочетая комфорт, уединение и захватывающие дух виды.

Приморская жизнь
Наслаждайтесь спокойной обстановкой с Красным морем у вашего порога. Каждый день приглашает вас расслабиться, расслабиться и жить в гармонии с океаном.

Услуги и особенности сообщества
Стория Дель Mare предлагает полный курортный стиль жизни:

  • Частный пляж с прямым доступом к морю
  • Три бассейна
  • Бассейн-бар и пляжный ресторан
  • Детский клуб для семейного удобства
  • Дайвинг-центр для любителей морских приключений
  • Скоростной катер доступен (за дополнительную плату)
  • Резервные генераторы для воды и электричества
  • Вид на море со всех сторон проекта

Дата поставки: декабрь 2025.

Homes Bay - Ваш партнер по недвижимости
Homes Bay поддерживает вас на протяжении всего путешествия, обеспечивая руководство на всех языках для вашего комфорта и уверенности. Мы обеспечиваем доступ к эксклюзивным предложениям и наилучшему возможному опыту покупок с учетом ваших потребностей.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 83.0
Цена за м², USD 1,584
Цена квартиры, USD 131,443

Местонахождение на карте

Хургада, Египет
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

Видеообзор жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia, Египет
от
$36,718
Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Хургада, Египет
от
$33,165
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Хургада, Египет
от
$84,410
НДС
Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Хургада, Египет
от
$37,774
НДС
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
от
$50,417
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Показать все Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Хургада, Египет
от
$37,774
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 75 м²
1 объект недвижимости 1
Курортный отель Holiday Park Resort: Coastal Living RedefinedИспытайте идеальную гармонию комфорта, отдыха и изысканности в Holiday Park Resort, главном жилом месте, предназначенном для тех, кто ищет изысканный прибрежный образ жизни.Охватывая 54 000 кв.м. в Магавише, это исключительное сооб…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
75.0
69,096
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Показать все Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Красное Море, Египет
от
$90,126
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 2
Площадь 133 м²
1 объект недвижимости 1
Расположенный вдоль захватывающей дух 12-километровой береговой линии Сахль-Хашиш, Иль-Байу предлагает исключительное сочетание спокойной жизни и прибрежных приключений.Эта премиальная разработка сочетает в себе элегантную архитектуру, пышный ландшафтный дизайн и прямой доступ к одному из са…
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Показать все Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Хургада, Египет
от
$84,410
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 55–85 м²
3 объекта недвижимости 3
Holidays Park Resort - это знаковая жилая застройка, переопределяющая роскошную прибрежную жизнь на побережье Красного моря Хургады. Охватывая 54 000 кв.м. с только 20% застроенной площадью, проект сочетает в себе пространство, элегантность и комфорт в спокойной курортной среде.Это эксклюзив…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
55.0 – 67.0
38,916 – 96,030
Квартира 2 комнаты
85.0
133,502
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Египте
Новая административная столица Египта: что нужно знать
21.01.2025
Новая административная столица Египта: что нужно знать
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
15.04.2024
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
16.11.2023
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
17.10.2023
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
24.07.2023
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
12.06.2023
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
06.06.2023
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
23.05.2023
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
Показать все публикации