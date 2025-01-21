Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Добро пожаловать в Storia Del Mare, изысканное жилое сообщество площадью 10 500 м2 в престижном районе Аравии.

Расположенный недалеко от отеля Hilton и центра города, этот проект предлагает спокойную прибрежную атмосферу с прямым доступом к морю, сочетая комфорт, уединение и захватывающие дух виды.

Приморская жизнь

Наслаждайтесь спокойной обстановкой с Красным морем у вашего порога. Каждый день приглашает вас расслабиться, расслабиться и жить в гармонии с океаном.



Услуги и особенности сообщества

Стория Дель Mare предлагает полный курортный стиль жизни:

Частный пляж с прямым доступом к морю

Три бассейна

Бассейн-бар и пляжный ресторан

Детский клуб для семейного удобства

Дайвинг-центр для любителей морских приключений

Скоростной катер доступен (за дополнительную плату)

Резервные генераторы для воды и электричества

Вид на море со всех сторон проекта

Дата поставки: декабрь 2025.

Homes Bay - Ваш партнер по недвижимости

Homes Bay поддерживает вас на протяжении всего путешествия, обеспечивая руководство на всех языках для вашего комфорта и уверенности. Мы обеспечиваем доступ к эксклюзивным предложениям и наилучшему возможному опыту покупок с учетом ваших потребностей.