Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia

Добро пожаловать в Storia Del Mare, изысканное жилое сообщество площадью 10 500 м2 в престижном районе Аравии.
Расположенный недалеко от отеля Hilton и центра города, этот проект предлагает спокойную прибрежную атмосферу с прямым доступом к морю, сочетая комфорт, уединение и захватывающие дух виды.
Приморская жизнь
Наслаждайтесь спокойной обстановкой с Красным морем у вашего порога. Каждый день приглашает вас расслабиться, расслабиться и жить в гармонии с океаном.
Услуги и особенности сообщества
Стория Дель Mare предлагает полный курортный стиль жизни:
Дата поставки: декабрь 2025.
Homes Bay - Ваш партнер по недвижимости
Homes Bay поддерживает вас на протяжении всего путешествия, обеспечивая руководство на всех языках для вашего комфорта и уверенности. Мы обеспечиваем доступ к эксклюзивным предложениям и наилучшему возможному опыту покупок с учетом ваших потребностей.