Новостройки в Египте

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Продажа новостроек в Египте

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Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Хургада, Египет
от
€30,500
Площадь 46–128 м²
10 объектов 10
Сдача в: 2022
Агентство: Hurghadians Property
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество единиц начинается с 30 м2 до 160 м2. Расположенный в самом сердце Хургады прямо на набережной в Мамше, вы найдете несколько квартир с одной, двумя и тремя спальнями с видом на Красное море. Со всем, что у вас на пороге, что еще можно попросить, этот проект находится в 5 минутах езды от аэропорта Хургады, в 10 минутах от центра города, где вы найдете кофе Коста, MacDonald's и множество магазинов, баров и ресторанов в вашем распоряжении. Морской пехотинец Хургада также находится всего в 15 минутах езды, где вы можете посидеть, глядя на коллекцию красивых яхт, плавающих в чистых голубых водах Красного моря, и попробовать египетские деликатесы в одном из многочисленных столбцов. Маленький Будда находится всего в нескольких минутах ходьбы от набережной и является главным рестораном города, суши-баром, лаунджем и клубом. Если вы чувствуете себя немного более энергичным, вы можете прогуляться до набережной Аль-Дау, где вы сможете увидеть впечатляющие скульптуры и насладиться уличными фестивалями, которые проходят, затем перейдите в клуб элементов, чтобы закончить свою ночь стильно. La Bella Resort предложит подземную парковку, 24/7 Безопасность, Центральный спутник, Тренажерный зал, Фармация, магазины, супермаркет, бассейн и многое другое. La Bella Resort действительно имеет все это и находится в одном из лучших мест в Хургарде. Не откладывайте резервирование одного из этих устройств, они действительно не останутся надолго. Планы выплат Только 10% депозит обеспечит ваше устройство, 10% при подписании контракта и 80% план платежей на срок до 4 лет. Из покупной цены взимается 10% платы за обслуживание, поэтому нет необходимости платить ежегодно.
Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Хургада, Египет
от
€30,500
Площадь 40–57 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Hurghadians Property
Platinum Resort Интегрированный комплекс жилых и коммерческих помещений, предоставляющий все необходимое, чтобы уйти и насладиться отдыхом круглый год. В нескольких минутах от центра города, с удобствами, которые гарантируют, что вам никогда не придется прерывать свое время, разработанными профессиональными архитекторами и дизайнерами интерьера, чтобы отразить высочайший уровень качества и элегантности. На курорте есть просторные коммерческие зоны, где разместятся известные бренды, кафе, рестораны и офисные помещения.   Современный роскошный курорт расположен на главной улице деревни Роуд новой Хургады, недалеко от отеля Rixos Magawish и недалеко от одного из самых популярных отелей, Albatross Resort. Проект расположен всего в 15 минутах от международного аэропорта Хургады и в 5 минутах езды от нашего пляжного отеля Gravity Hurghada. на расстоянии пары минут ходьбы, Вы доберетесь до популярной местной достопримечательности Hurghada Grand Aquarium и в нескольких минутах езды от знаменитых международных гостиничных сетей и крупного торгового и развлекательного центра Senzo mall. Курорт имеет просторные коммерческие зоны, в которых разместятся известные бренды, кафе, рестораны и офисные помещения. Курорт идеально подходит для клиентов с роскошным образом жизни, с бассейнами, садами, барами, ресторанами, прачечной, фитнес-клубом, супермаркетом и стойкой регистрации отеля с услугами консьержа, спутниковым телевидением и доступом в Интернет. В сочетании с удобным расположением комплекса, который состоит из студий и апартаментов с 1 и 2 спальнями, жители получат выгоду от уютных апартаментов Platinum Resort, которые строятся по роскошной спецификации с использованием высококачественных материалов, керамики и стекла. Platinum Resort имеет следующие удобства: доступ к пляжу, служба безопасности, бассейны, спортивный и фитнес-клуб, обслуживание номеров и собственные объекты инфраструктуры проекта, соответствовать требованиям жителей в любое время.   План оплаты   Авансовый платеж: 10% Рассрочка: 90% равняется 5 годам плата за обслуживание: 8% Дата доставки: 2025
Вилла Rock Ville “The Asian Charm”
Вилла Rock Ville “The Asian Charm”
Эль-Убур, Египет
от
€250,000
Сдача в: 2021
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
«Азиатский шарм» Rock Ville роскошен и предлагает более 12 гектаров земли. Он предлагает 101 виллу между виллами Stand Alone, Town & Twin Houses и в то же время демонстрирует простые архитектурные проекты с красивыми кирпичными крышами посреди переплетенных областей с ландшафтом и зеленью. Площадь виллы составляет от 228 м2 до 533 м2 и предлагает полностью функциональную комнату, которая отвечает различным требованиям и предпочтениям. В Rock Ville, мы обещаем нашим жителям комфорт и комфорт благодаря широкому спектру удобств, включая фуд-корт, детскую зону и систему безопасности. Вы также можете насладиться полным азиатским опытом в комнате для медитации чакра, в спа-салоне Diwali или в зоне для купания оригами. Рок Виль так же харизматичен и грациозен, как азиатские истории и настоящий азиатский шарм. Площадь участка: 3814 м2 Площадь застройки: 6000 м2 Фасад: 105 м Доступные площади: 50 - 250 м2 объекты - Роскошный вход - Лифты - Управление объектами - складские помещения - архивные помещения BASEMENT Floor Валовой диапазон: 1636 м2 BASIC этаж Валовой диапазон: 1430 м2 ВТОРОЙ этаж Валовой диапазон: 1430 м2 ROOF Floor Валовое среднее: 75 м2
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