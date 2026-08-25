Египет — интересная страна с богатой тысячелетней историей. Проблема перенаселения столицы Египта — Каира — побудило местные власти начать масштабные проекты по строительству не только нового жилья в Египте, но и даже целых новых городов. Именно они стали меккой для иностранных инвесторов в недвижимость.

Особенности новостроек Египта

Недвижимость в Египте от застройщика отличается хорошей приспособленностью к местному климату. В объектах чаще всего встречаются системы климат-контроля или системы центрального кондиционирования воздуха, но не только. Еще для них характерны:

Доступная стоимость. Цены на новостройки в Египте ниже, чем в других популярных туристических странах вроде ОАЭ.

Цены на новостройки в Египте ниже, чем в других популярных туристических странах вроде ОАЭ. Туристическая привлекательность. Объекты часто расположены либо на берегу Средиземного, либо на побережье Красного моря. Такое жилье пользуется спросом у туристов, а значит позволит зарабатывать на аренде.

Объекты часто расположены либо на берегу Средиземного, либо на побережье Красного моря. Такое жилье пользуется спросом у туристов, а значит позволит зарабатывать на аренде. Гибкие условия покупки. Египетские застройщики предоставляют объекты со скидкой или по системе льготного кредитования на ранних этапах строительства.

Стоимость нового жилья в Египте

Стоимость новостроек зависит от конкретного места постройки. Недвижимость в курортных городах Хургада или Шарм-эль-Шейх стоит дороже ввиду повышенного спроса. В развивающихся районах цены не сильно ниже, но можно найти и бюджетные варианты.

Средняя стоимость нового жилья в Египте:

Город Средняя цена за кв.м (USD) Каир 1200–1500 Новый Каир 1000–2000 Шейх-Зайед 1500–2500 Александрия 1000–2200

Нюансы инвестиций в недвижимость от застройщика в Египте

Покупка объектов в жилом комплексе в Египте достаточно стандартна, но не без нюансов. Например, иностранцы, которые хотят приобрести жилье на Синайском полуострове, могут оформить лишь аренду на 99 лет. Это не сильно отличается от полного владения, но требует согласования любых действий, касающихся объекта, с арендодателем. В африканской части страны иностранцам разрешено покупать не более двух объектов площадью до 4000 кв.м каждый.

Для иностранцев покупка жилья в Египте также открывает возможность получения резидентской визы сроком до 5 лет, а при инвестициях от $300,000 – даже гражданства.

Популярные города Египта для приобретения недвижимости от застройщика

Египет предлагает множество привлекательных мест для покупки недвижимости. Но среди них нет Каира, так как местный рынок недвижимости сильно перегружен. Власти решили не уделять много внимания столице, а построили Новый Каир, который немного разгрузил ситуацию в столице. По той же логике с 2015 года строят Новую Административную Столицу (временное название). Она рассчитана на 5 миллионов жителей, но из-за высоких цен особой популярности среди среднего класса она не приобрела.

Хургада. Этот курорт на Красном море – лидер по количеству предложений от застройщиков. Здесь можно найти доступные апартаменты и виллы с видом на море. Город привлекает мягким климатом и развитой инфраструктурой.

Этот курорт на Красном море – лидер по количеству предложений от застройщиков. Здесь можно найти доступные апартаменты и виллы с видом на море. Город привлекает мягким климатом и развитой инфраструктурой. Шарм-эль-Шейх. Расположенный на Синайском полуострове, этот город популярен среди любителей пляжного отдыха. Жилые комплексы в Египте здесь часто включают премиум-удобства, такие как приватные пляжи.

Расположенный на Синайском полуострове, этот город популярен среди любителей пляжного отдыха. Жилые комплексы в Египте здесь часто включают премиум-удобства, такие как приватные пляжи. Эль-Гуна. Небольшой элитный курорт, известный своими каналами и уютной атмосферой. Подходит для тех, кто ищет эксклюзивное жилье.



Полезные материалы по покупке новостроек в Египте Личный опыт жизни в Египте: плюсы и минусы, цены и неторопливость местных