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Новостройки в Египте

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Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
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Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
от
$50 417
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
1 объект недвижимости 1
Мы с гордостью представляем Вам наш новый проект курорта Storia Del Mare одного из самых раскошных проектов в центре Хургады. Проект Storia Del Mare разработан компанией Castello. На проекте имеется пешеходная набережная на берегу моря номера с видом на море и панорамный  вид на остров…
Застройщик
Castello
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Жилой комплекс Marvento Beach Resort
Жилой комплекс Marvento Beach Resort
Жилой комплекс Marvento Beach Resort
Жилой комплекс Marvento Beach Resort
Жилой комплекс Marvento Beach Resort
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Жилой комплекс Marvento Beach Resort
Хургада, Египет
от
$57 041
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Marvento Beach Resort - это современный пляжный комплекс от Emperor Developments, стратегически расположенный в Аль-Ахьяа, Хургада, всего в нескольких минутах от Эль-Гуны.Охватывая около 30 000 м2, курорт был тщательно спроектирован, и только 20% были посвящены зданиям, а около 80% были выде…
Агентство
Forsa Real Estate
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Агентство
Forsa Real Estate
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Жилой комплекс Veranda Sahl Hasheesh
Жилой комплекс Veranda Sahl Hasheesh
Жилой комплекс Veranda Sahl Hasheesh
Жилой комплекс Veranda Sahl Hasheesh
Жилой комплекс Veranda Sahl Hasheesh
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Жилой комплекс Veranda Sahl Hasheesh
Красное Море, Египет
от
$114 460
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Веранда Саль Hasheesh - это жилой курорт, расположенный в Sahl Hasheesh на побережье Красного моря Египта, предлагающий выбор студий, апартаментов с одной и двумя спальнями, пентхаусов и вилл.Текущий выпуск включает в себя различные жилые зоны и конфигурации блоков, включая типичные квартиры…
Агентство
Forsa Real Estate
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Forsa Real Estate
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IresIres
Жилой комплекс Lavanda Beach Resort
Жилой комплекс Lavanda Beach Resort
Жилой комплекс Lavanda Beach Resort
Жилой комплекс Lavanda Beach Resort
Жилой комплекс Lavanda Beach Resort
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Жилой комплекс Lavanda Beach Resort
Gamsha, Египет
от
$63 414
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Lavanda Beach Resort - это прибрежная жилая застройка, расположенная в Аль-Ахьяа, одном из быстро растущих жилых и туристических районов Хургады на Красном море.Курорт имеет стратегическое расположение примерно в 15 км к северу от центра города Хургады и примерно в 20 км от международного аэ…
Агентство
Forsa Real Estate
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Forsa Real Estate
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Жилой комплекс Mark Resort
Жилой комплекс Mark Resort
Жилой комплекс Mark Resort
Жилой комплекс Mark Resort
Жилой комплекс Mark Resort
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Жилой комплекс Mark Resort
Хургада, Египет
от
$38 946
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Mark Resort - это современный жилой курорт, расположенный в самом сердце Аль-Каутера, Хургада, прямо на Airport Road, предлагающий сочетание современного дизайна, удобств в курортном стиле и простого центрального местоположения.Разбросанный примерно на 7500 м2, проект предлагает разнообразну…
Агентство
Forsa Real Estate
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Агентство
Forsa Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Cala
Многоквартирный жилой дом Cala
Многоквартирный жилой дом Cala
Многоквартирный жилой дом Cala
Многоквартирный жилой дом Cala
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Многоквартирный жилой дом Cala
Красное Море, Египет
от
$136 045
Варианты отделки С отделкой
Площадь 103–150 м²
7 объектов недвижимости 7
Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом сердце Калы, Сахл Хашиш. Идеально сочетая современную элегантность с приморским шармом, это свойство предлагает эксклюзивное отступление всего в нескольких шагах от самых нетронутых пляжей Египта.✨Осн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
103.0
166 070
Квартира 2 комнаты
112.0 – 121.7
164 421 – 201 255
Квартира 3 комнаты
150.0
236 158
Застройщик
capital link developments
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Жилой комплекс Athena Resort
Жилой комплекс Athena Resort
Жилой комплекс Athena Resort
Жилой комплекс Athena Resort
Жилой комплекс Athena Resort
Жилой комплекс Athena Resort
Жилой комплекс Athena Resort
Хургада, Египет
от
$62 533
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 6
Площадь 34–56 м²
9 объектов недвижимости 9
Athena Resort - это премиальный жилой и курортный комплекс в Аль-Ахьяа, Хургада, вдохновленный вечной греческой архитектурой и предназначенный для современной жизни на Красном море.Проект, разработанный Al Arabia Development, охватывает около 15 000 кв.м., причем только 20% предназначены для…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 56.0
91 251 – 117 623
Студия
34.0 – 49.0
67 213 – 102 920
Агентство
Forsa Real Estate
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Агентство
Forsa Real Estate
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English
Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Показать все Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Многоквартирный жилой дом One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Хургада, Египет
от
$33 165
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Площадь 40–62 м²
5 объектов недвижимости 5
Platinum Resort Интегрированный комплекс жилых и коммерческих помещений, обеспечивающий все, что вам нужно, чтобы уйти и наслаждаться отдыхом круглый год.В нескольких минутах от центра города, с удобствами, которые гарантируют, что вам никогда не придется прерывать свое время, спроектированн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
40.0 – 62.0
25 415 – 27 072
Квартира 2 комнаты
55.0
51 344
Агентство
Hurghadians Property
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Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Показать все Резиденция La Bella Resort
Резиденция La Bella Resort
Хургада, Египет
от
$32 022
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 46–128 м²
10 объектов недвижимости 10
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество единиц начинается с 30 м2 до 160 м2. Расположенный в самом сердце Хургады прямо на набережной в Мамше, вы найдете несколько квартир с одной, двумя и тремя спальнями с видом на Красное море. Со всем, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 64.0
37 376 – 71 497
Квартира 2 комнаты
80.0 – 93.0
77 629 – 86 350
Квартира 3 комнаты
128.0
120 891 – 121 066
Агентство
Hurghadians Property
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Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
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Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Мечты могут стать реальностью с компанией Castello . Наш проект Storia Del Mare расположен на первой береговой линии с личным пляжем, охрана объекта 24 часа . видео наблюдение , спа салоны, тренажерный зал, рестораны, паркинг и многое другое.  У нас в компликсе 95% квартир с видом н…
Застройщик
Castello
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Египет — интересная страна с богатой тысячелетней историей. Проблема перенаселения столицы Египта — Каира — побудило местные власти начать масштабные проекты по строительству не только нового жилья в Египте, но и даже целых новых городов. Именно они стали меккой для иностранных инвесторов в недвижимость.

Особенности новостроек Египта

Недвижимость в Египте от застройщика отличается хорошей приспособленностью к местному климату. В объектах чаще всего встречаются системы климат-контроля или системы центрального кондиционирования воздуха, но не только. Еще для них характерны:

  • Доступная стоимость. Цены на новостройки в Египте ниже, чем в других популярных туристических странах вроде ОАЭ.
  • Туристическая привлекательность. Объекты часто расположены либо на берегу Средиземного, либо на побережье Красного моря. Такое жилье пользуется спросом у туристов, а значит позволит зарабатывать на аренде.
  • Гибкие условия покупки. Египетские застройщики предоставляют объекты со скидкой или по системе льготного кредитования на ранних этапах строительства.  

Стоимость нового жилья в Египте

Стоимость новостроек зависит от конкретного места постройки. Недвижимость в курортных городах Хургада или Шарм-эль-Шейх стоит дороже ввиду повышенного спроса. В развивающихся районах цены не сильно ниже, но можно найти и бюджетные варианты.

Средняя стоимость нового жилья в Египте:

Город

Средняя цена за кв.м (USD)
Каир

1200–1500
Новый Каир 1000–2000
Шейх-Зайед 1500–2500
Александрия 1000–2200

Нюансы инвестиций в недвижимость от застройщика в Египте

Покупка объектов в жилом комплексе в Египте достаточно стандартна, но не без нюансов. Например, иностранцы, которые хотят приобрести жилье на Синайском полуострове, могут оформить лишь аренду на 99 лет. Это не сильно отличается от полного владения, но требует согласования любых действий, касающихся объекта, с арендодателем. В африканской части страны иностранцам разрешено покупать не более двух объектов площадью до 4000 кв.м каждый.

Для иностранцев покупка жилья в Египте также открывает возможность получения резидентской визы сроком до 5 лет, а при инвестициях от $300,000 – даже гражданства. 

Популярные города Египта для приобретения недвижимости от застройщика

Египет предлагает множество привлекательных мест для покупки недвижимости. Но среди них нет Каира, так как местный рынок недвижимости сильно перегружен. Власти решили не уделять много внимания столице, а построили Новый Каир, который немного разгрузил ситуацию в столице. По той же логике с 2015 года строят Новую Административную Столицу (временное название). Она рассчитана на 5 миллионов жителей, но из-за высоких цен особой популярности среди среднего класса она не приобрела.

  • Хургада. Этот курорт на Красном море – лидер по количеству предложений от застройщиков. Здесь можно найти доступные апартаменты и виллы с видом на море. Город привлекает мягким климатом и развитой инфраструктурой.
  • Шарм-эль-Шейх. Расположенный на Синайском полуострове, этот город популярен среди любителей пляжного отдыха. Жилые комплексы в Египте здесь часто включают премиум-удобства, такие как приватные пляжи.
  • Эль-Гуна. Небольшой элитный курорт, известный своими каналами и уютной атмосферой. Подходит для тех, кто ищет эксклюзивное жилье.
     

Полезные материалы по покупке новостроек в Египте

Личный опыт жизни в Египте: плюсы и минусы, цены и неторопливость местных
Личный опыт жизни в Египте: плюсы и минусы, цены и неторопливость местных

Часто задаваемые вопросы по новостройкам Египта

Какой перечень документов нужен иностранцам для покупки нового жилья в Египте?

С собой иностранным лицам необходимо иметь загранпаспорт и актуальную визу, подтверждающую законное нахождение в стране. Другие документы не требуются.

Нужно ли платить налоги и комиссии при покупке недвижимости от застройщика в Египте?

Покупатель платит налоговый взнос от 1000 египетских фунтов (порядка 32 долларов) до 2000 фунтов (порядка 64 долларов), в зависимости от общей площади приобретаемого жилья. При покупке квартиры в новостройке в Египте нужно также оплатить комиссию риэлтора (1,5-5% от кадастровой цены объекта).

Выдается ли ВНЖ за приобретение нового жилья в Египте?

За покупку недвижимости от 100 000 долларов иностранные инвесторы получают однолетний ВНЖ, от 200 000 - трехлетний, от 400 000 - пятилетний. Если квартира или дом стоят дешевле 100 000 долларов, ВНЖ выдается на полгода.

В каких египетских городах новую недвижимость покупают чаще всего?

Повышенный спрос наблюдается на жилые комплексы в Египте, расположенные на популярных курортах - Хургаде и Дахабе. Активно приобретаются также квартиры в новостройках Каира и Александрии.
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