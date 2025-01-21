Квартира в новостройке Cala

Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом сердце Калы, Сахл Хашиш. Идеально сочетая современную элегантность с приморским шармом, это свойство предлагает эксклюзивное отступление всего в нескольких шагах от самых нетронутых пляжей Египта.
✨Основные характеристики:
Просторная планировка пентхауса с жилыми и обеденными зонами открытого плана.
Частная терраса / балкон с видом на сверкающий бассейн курорта.
Яркие интерьеры с окнами от пола до потолка, максимизирующие естественный свет.
Полностью оборудованная кухня с премиальной отделкой.
Комфортабельные спальни, предназначенные для отдыха и уединения.
Современные ванные комнаты с гладким дизайном.
🌊Стиль жизни и местоположение:
Расположенный в Кале, Sahl Hasheesh, закрытое сообщество, известное своими кристально чистыми водами, песчаными пляжами и объектами мирового класса.
Прямой доступ к общему бассейну и ландшафтным садам.
В нескольких минутах ходьбы от Старого города, оживленных ресторанов и мест для дайвинга / сноркелинга.
В 20 минутах от международного аэропорта Хургады, предлагая удобство и доступность.