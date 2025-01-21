  1. Realting.com
Квартира в новостройке Cala

Красное Море, Египет
от
$136,045
от
$1,700/м²
;
10
ID: 27584
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

English English

Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом сердце Калы, Сахл Хашиш. Идеально сочетая современную элегантность с приморским шармом, это свойство предлагает эксклюзивное отступление всего в нескольких шагах от самых нетронутых пляжей Египта.

✨Основные характеристики:

  • Просторная планировка пентхауса с жилыми и обеденными зонами открытого плана.

  • Частная терраса / балкон с видом на сверкающий бассейн курорта.

  • Яркие интерьеры с окнами от пола до потолка, максимизирующие естественный свет.

  • Полностью оборудованная кухня с премиальной отделкой.

  • Комфортабельные спальни, предназначенные для отдыха и уединения.

  • Современные ванные комнаты с гладким дизайном.

🌊Стиль жизни и местоположение:

  • Расположенный в Кале, Sahl Hasheesh, закрытое сообщество, известное своими кристально чистыми водами, песчаными пляжами и объектами мирового класса.

  • Прямой доступ к общему бассейну и ландшафтным садам.

  • В нескольких минутах ходьбы от Старого города, оживленных ресторанов и мест для дайвинга / сноркелинга.

  • В 20 минутах от международного аэропорта Хургады, предлагая удобство и доступность.

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 112.0 – 121.7
Цена за м², USD 1,468 – 1,741
Цена квартиры, USD 164,421 – 201,255

Местонахождение на карте

Красное Море, Египет
Еда и напитки
Досуг

Назад
Realting.com
