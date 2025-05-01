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«Эксклюзивная квартира на пляже в городе Хургада - почувствуйте роскошь жизни прямо на пляже с захватывающим видом на море.
ID ПРОЕКТА: EGH-136
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
30% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку на 3 года
(скидка за наличные 15%)
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Египет/Хург…
«Эксклюзивная Хургада - роскошная жизнь рядом с пляжем. Гибкие планы рассрочки платежа доступны, и вы будете наслаждаться преимуществами отсутствия дополнительных комиссий или скрытых расходов, что сделает ваши инвестиции беспроблемными и без стресса.»
«Исполнить свою мечту о жизни у пре…
«EXCLUSIVE RED SEA - атмосфера отеля в Хургаде, живущего прямо на пляже с захватывающим видом на море. Доступны гибкие планы рассрочки платежа без каких-либо дополнительных комиссий или скрытых расходов.»
(ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАШЕЙ МЕЧТЫ О ЖИЗНИ НА ПРЕКРАСНЫХ КОРАЛЛОВЫХ ПЛЯЖАХ КРАСНОГО МОР…