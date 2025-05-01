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Продажа новостроек в Al Hadaba

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Многоквартирный жилой дом Роскошная 3-комнатная квартира с захватывающим видом на море / город Хургада
Многоквартирный жилой дом Роскошная 3-комнатная квартира с захватывающим видом на море / город Хургада
Al Hadaba, Египет
Цена по запросу
Количество этажей 4
«Эксклюзивная квартира на пляже в городе Хургада - почувствуйте роскошь жизни прямо на пляже с захватывающим видом на море. ID ПРОЕКТА: EGH-136 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 30% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку на 3 года (скидка за наличные 15%) РАСПОЛОЖЕНИЕ: Египет/Хург…
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Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты с 2 комнатами и потрясающим видом на море в Сомабае, Хургада
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты с 2 комнатами и потрясающим видом на море в Сомабае, Хургада
Al Hadaba, Египет
Цена по запросу
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
«Эксклюзивная Хургада - роскошная жизнь рядом с пляжем. Гибкие планы рассрочки платежа доступны, и вы будете наслаждаться преимуществами отсутствия дополнительных комиссий или скрытых расходов, что сделает ваши инвестиции беспроблемными и без стресса.» «Исполнить свою мечту о жизни у пре…
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Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты в элитном проекте в Хургаде с видом на море
Многоквартирный жилой дом Роскошные апартаменты в элитном проекте в Хургаде с видом на море
Al Hadaba, Египет
Цена по запросу
Количество этажей 7
«EXCLUSIVE RED SEA - атмосфера отеля в Хургаде, живущего прямо на пляже с захватывающим видом на море. Доступны гибкие планы рассрочки платежа без каких-либо дополнительных комиссий или скрытых расходов.» (ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАШЕЙ МЕЧТЫ О ЖИЗНИ НА ПРЕКРАСНЫХ КОРАЛЛОВЫХ ПЛЯЖАХ КРАСНОГО МОР…
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