Жилой комплекс ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Добро пожаловать в ORO Пляж, ваш последний приморский побег, где элегантность сочетается с расслаблением.
Этот потрясающий проект, охватывающий 8800 кв.м в самом сердце Аль-Ахьяа, прямо перед виллами Мубарак 7, предлагает идеальное сочетание комфорта, отдыха и инвестиционных возможностей.
Beachfront Bliss в своем лучшем виде
Просыпайтесь под звуки волн и наслаждайтесь прямым доступом к частному пляжу.
Ищете ли вы мирное утро или захватывающие водные приключения? Пляж предлагает образ жизни, предназначенный для приморского мечтателя в вас.
Почувствуйте лучшее из жизни на пляже:
Срок доставки
Готовы к переезду 2026
Защитите свое место в этом эксклюзивном приморском месте назначения и примите искусство роскошной прибрежной жизни.
С Homes Bay
В Homes Bay мы проведем вас через каждый этап вашего путешествия с полной прозрачностью, многоязычной поддержкой и эксклюзивными предложениями для разработчиков, адаптированными к вашим инвестиционным целям и предпочтениям образа жизни.