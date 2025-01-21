Жилой комплекс ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Добро пожаловать в ORO Пляж, ваш последний приморский побег, где элегантность сочетается с расслаблением.

Этот потрясающий проект, охватывающий 8800 кв.м в самом сердце Аль-Ахьяа, прямо перед виллами Мубарак 7, предлагает идеальное сочетание комфорта, отдыха и инвестиционных возможностей.

Beachfront Bliss в своем лучшем виде

Просыпайтесь под звуки волн и наслаждайтесь прямым доступом к частному пляжу.

Ищете ли вы мирное утро или захватывающие водные приключения? Пляж предлагает образ жизни, предназначенный для приморского мечтателя в вас.

Почувствуйте лучшее из жизни на пляже:

Частный пляж - эксклюзивный доступ для жителей

3 бассейна – расслабляйтесь и освежайтесь в любое время суток

Водные развлечения – бесконечное веселье и отдых

Зеленый контракт – экологически сознательные инвестиции

Выделенный жилой и коммерческий Пространства: 60% жилых, 40% нежилых, идеально подходят как для проживания, так и для бизнеса.



Срок доставки

Готовы к переезду 2026

Защитите свое место в этом эксклюзивном приморском месте назначения и примите искусство роскошной прибрежной жизни.

С Homes Bay

В Homes Bay мы проведем вас через каждый этап вашего путешествия с полной прозрачностью, многоязычной поддержкой и эксклюзивными предложениями для разработчиков, адаптированными к вашим инвестиционным целям и предпочтениям образа жизни.