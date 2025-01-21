  1. Realting.com
  Жилой комплекс ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Жилой комплекс ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury

Al Ahia, Египет
от
$36,718
от
$1,394/м²
BTC
0.4367478
ETH
22.8918210
USDT
36 302.0628902
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12 1
ID: 33128
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Al Ahia'

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Добро пожаловать в ORO Пляж, ваш последний приморский побег, где элегантность сочетается с расслаблением.
Этот потрясающий проект, охватывающий 8800 кв.м в самом сердце Аль-Ахьяа, прямо перед виллами Мубарак 7, предлагает идеальное сочетание комфорта, отдыха и инвестиционных возможностей.

Beachfront Bliss в своем лучшем виде
Просыпайтесь под звуки волн и наслаждайтесь прямым доступом к частному пляжу.
Ищете ли вы мирное утро или захватывающие водные приключения? Пляж предлагает образ жизни, предназначенный для приморского мечтателя в вас.

Почувствуйте лучшее из жизни на пляже:

  • Частный пляж - эксклюзивный доступ для жителей
  • 3 бассейна – расслабляйтесь и освежайтесь в любое время суток
  • Водные развлечения – бесконечное веселье и отдых
  • Зеленый контракт – экологически сознательные инвестиции
  • Выделенный жилой и коммерческий Пространства: 60% жилых, 40% нежилых, идеально подходят как для проживания, так и для бизнеса.


Срок доставки
Готовы к переезду 2026
Защитите свое место в этом эксклюзивном приморском месте назначения и примите искусство роскошной прибрежной жизни.

С Homes Bay
В Homes Bay мы проведем вас через каждый этап вашего путешествия с полной прозрачностью, многоязычной поддержкой и эксклюзивными предложениями для разработчиков, адаптированными к вашим инвестиционным целям и предпочтениям образа жизни.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 54.0
Цена за м², USD 1,192
Цена квартиры, USD 64,362

Местонахождение на карте

Al Ahia, Египет
Образование
Еда и напитки

Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Закрыть
