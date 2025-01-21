Жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort

La Mora – городская жизнь с комфортом
Добро пожаловать в Ла Мора, современное жилое сообщество площадью 24 000 кв.м в самом сердце Аравийского района. Разработанный для стиля, комфорта и удобства, La Mora сочетает в себе городскую энергию с отдыхом в курортном стиле.
Расположение Prime
Моменты от пляжей, магазинов, ресторанов и развлечений в оживленном районе Аравии.
Типы единиц
Студии | 1BR | 2BR | 3BR
Вдумчиво разработанные макеты, сочетающие элегантность и функциональность.
Удобства образа жизни
4 бассейна и аквапарк Парк
Кафе, Gym & Dedicated Рабочее пространство
Детская зона и игровая площадка
Торговый центр On-Site
24/7 Безопасность
Доставка
2026 декабря