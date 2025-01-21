  1. Realting.com
  Египет
  Хургада
  Жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort

Жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort

Хургада, Египет
от
$35,114
НДС
от
$1,032/м²
BTC
0.4176740
ETH
21.8920821
USDT
34 716.6677377
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15 1
ID: 33109
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

La Mora – городская жизнь с комфортом
Добро пожаловать в Ла Мора, современное жилое сообщество площадью 24 000 кв.м в самом сердце Аравийского района. Разработанный для стиля, комфорта и удобства, La Mora сочетает в себе городскую энергию с отдыхом в курортном стиле.
Расположение Prime
Моменты от пляжей, магазинов, ресторанов и развлечений в оживленном районе Аравии.
Типы единиц
Студии | 1BR | 2BR | 3BR
Вдумчиво разработанные макеты, сочетающие элегантность и функциональность.

Удобства образа жизни
4 бассейна и аквапарк Парк
Кафе, Gym & Dedicated Рабочее пространство
Детская зона и игровая площадка
Торговый центр On-Site
24/7 Безопасность

Доставка
2026 декабря

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 62.0
Цена за м², USD 1,076
Цена квартиры, USD 66,684

Местонахождение на карте

Хургада, Египет
Образование
Еда и напитки

Видеообзор жилой комплекс Hurghada, Arabia La Mora Resort

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Оставить заявку
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Показать все Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Хургада, Египет
от
$69,058
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 83 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в Storia Del Mare, изысканное жилое сообщество площадью 10 500 м2 в престижном районе Аравии.Расположенный недалеко от отеля Hilton и центра города, этот проект предлагает спокойную прибрежную атмосферу с прямым доступом к морю, сочетая комфорт, уединение и захватывающие дух…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
83.0
131,443
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
