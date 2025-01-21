  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Хургада
  4. Жилой комплекс High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Жилой комплекс High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Хургада, Египет
от
$39,600
от
$1,101/м²
BTC
0.4710295
ETH
24.6886688
USDT
39 151.5208439
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33145
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Опыт современной жизни в CLAN, хорошо спланированном жилом районе площадью более 10 000 м2 в Магавиш, прямо перед отелем Eagle's.
CLAN предназначен для комфорта, удобства и современной элегантности - все в одном простом месте.
Живите в оживленном сообществе, окруженном необходимыми услугами, местами для отдыха и гостеприимной атмосферой.
CLAN сочетает в себе современную жилую жизнь с активным образом жизни.

Эксклюзивные особенности
Четыре бассейна (включая два отапливаемых бассейна)
Два джакузи и открытый бар у бассейна
Кафе, кафе и случайные столовые
Детская игровая зона и полностью оборудованные спортзалы
Розничные магазины, супермаркеты и аптеки в сообществе
Шесть закрытых входов с полной безопасностью 24/7
Подземная парковка для дополнительного удобства

Гибкие платежные планы
20% скидка для первоначальных покупателей
20% авансовый платеж с рассрочками до 60 месяцев
15% авансовый платеж с рассрочками до 48 месяцев

Плата за обслуживание: 10% (только один раз)
Дата доставки: декабрь 2027

Homes Bay - Ваш партнер по недвижимости
Homes Bay поддерживает вас от первого запроса до окончательного контракта с полной прозрачностью, многоязычным руководством и доступом к эксклюзивным инвестиционным возможностям.

Местонахождение на карте

Хургада, Египет
Образование
Еда и напитки

Видеообзор жилой комплекс High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
Цена по запросу
Жилой комплекс Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Красное Море, Египет
от
$88,955
НДС
Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana
Хургада, Египет
от
$37,774
НДС
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Al Ahia, Египет
от
$41,302
НДС
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Хургада, Египет
от
$46,750
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Показать все Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Al Ahia, Египет
от
$41,302
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Площадь 60 м²
1 объект недвижимости 1
Ибица - это современный приморский жилой проект, расположенный в Аль-Ахьяа, рядом с Касабланкой и Фиестой, предлагающий идеальный баланс роскоши, комфорта и спокойствия. Предназначенный для проживания в курортном стиле, проект сочетает в себе элегантную архитектуру с прямым выходом на пляж.З…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0
44,736
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Показать все Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Хургада, Египет
от
$46,750
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 80 м²
1 объект недвижимости 1
Grand Rock - это современное жилое сообщество площадью 6000 кв.м., идеально расположенное прямо на Мамше, рядом с Принцессами. Курорт и всего в нескольких шагах от пляжа.Варианты оплаты:Покупка наличными со скидкой 10%15% ДП до 18 месяцев20% ДП до 24 месяцев30% ДП до 36 месяцевПлата за обслу…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
80.0
87,344
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Показать все Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Хургада, Египет
от
$17,575
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Площадь 38 м²
1 объект недвижимости 1
La Vida - Бутик, живущий в Магавиш, ХургадаLa Vida - это бутик-жилое сообщество площадью 800 кв.м., в котором всего 47 эксклюзивных единиц, предлагающих комфорт, конфиденциальность и современную элегантность в отличном месте.Расположенный в Магавиш, прямо перед отелем Rixos, проект находится…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
38.0
36,428
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Египте
Новая административная столица Египта: что нужно знать
21.01.2025
Новая административная столица Египта: что нужно знать
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
15.04.2024
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
16.11.2023
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
17.10.2023
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
24.07.2023
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
12.06.2023
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
06.06.2023
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
23.05.2023
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
Показать все публикации