Жилой комплекс High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Опыт современной жизни в CLAN, хорошо спланированном жилом районе площадью более 10 000 м2 в Магавиш, прямо перед отелем Eagle's.

CLAN предназначен для комфорта, удобства и современной элегантности - все в одном простом месте.

Живите в оживленном сообществе, окруженном необходимыми услугами, местами для отдыха и гостеприимной атмосферой.

CLAN сочетает в себе современную жилую жизнь с активным образом жизни.

Эксклюзивные особенности

Четыре бассейна (включая два отапливаемых бассейна)

Два джакузи и открытый бар у бассейна

Кафе, кафе и случайные столовые

Детская игровая зона и полностью оборудованные спортзалы

Розничные магазины, супермаркеты и аптеки в сообществе

Шесть закрытых входов с полной безопасностью 24/7

Подземная парковка для дополнительного удобства



Гибкие платежные планы

20% скидка для первоначальных покупателей

20% авансовый платеж с рассрочками до 60 месяцев

15% авансовый платеж с рассрочками до 48 месяцев

Плата за обслуживание: 10% (только один раз)

Дата доставки: декабрь 2027

Homes Bay - Ваш партнер по недвижимости

Homes Bay поддерживает вас от первого запроса до окончательного контракта с полной прозрачностью, многоязычным руководством и доступом к эксклюзивным инвестиционным возможностям.