Жилой комплекс High-Return Investment Studio CLAN Pool & Sea View

Опыт современной жизни в CLAN, хорошо спланированном жилом районе площадью более 10 000 м2 в Магавиш, прямо перед отелем Eagle's.
CLAN предназначен для комфорта, удобства и современной элегантности - все в одном простом месте.
Живите в оживленном сообществе, окруженном необходимыми услугами, местами для отдыха и гостеприимной атмосферой.
CLAN сочетает в себе современную жилую жизнь с активным образом жизни.
Эксклюзивные особенности
Четыре бассейна (включая два отапливаемых бассейна)
Два джакузи и открытый бар у бассейна
Кафе, кафе и случайные столовые
Детская игровая зона и полностью оборудованные спортзалы
Розничные магазины, супермаркеты и аптеки в сообществе
Шесть закрытых входов с полной безопасностью 24/7
Подземная парковка для дополнительного удобства
Гибкие платежные планы
20% скидка для первоначальных покупателей
20% авансовый платеж с рассрочками до 60 месяцев
15% авансовый платеж с рассрочками до 48 месяцев
Плата за обслуживание: 10% (только один раз)
Дата доставки: декабрь 2027
Homes Bay - Ваш партнер по недвижимости
Homes Bay поддерживает вас от первого запроса до окончательного контракта с полной прозрачностью, многоязычным руководством и доступом к эксклюзивным инвестиционным возможностям.