Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?

ВНЖ Египта теперь можно получить за инвестиции в местную экономику. Минимальные вложения — от $50,000.

Итак, согласно новым законодательным поправкам, ВНЖ Египта на 5 лет можно получить, инвестируя в недвижимость от $200,000; на 3 года — от $100,000; и на 1 год — вложив от $50,000.

Также получение ВНЖ возможно при условии взятия банковского депозита: от $100,000 потребуется для трехлетнего ВНЖ, и от $50,000 — для ВНЖ на 1 год.

При этом, только недвижимость, зарегистрированная в реестре недвижимости страны, будет соответствовать требованиям. Депозиты должны быть внесены в один из государственных банков Египта.

Однако ввиду того, что только около 8% египетских домов и квартир внесены в кадастр, застройщики настаивают на включении и незарегистрированных объектов в эту программу.

Важно. Требований к физическому присутствию инвесторов в стране в рамках данной программы нет. Также такой вид ВНЖ не ведет к ПМЖ или гражданству.