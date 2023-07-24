ВНЖ Египта теперь можно получить за инвестиции в местную экономику. Минимальные вложения — от $50,000. 

Итак, согласно новым законодательным поправкам, ВНЖ Египта на 5 лет можно получить, инвестируя в недвижимость от $200,000; на 3 года — от $100,000; и на 1 год — вложив от $50,000. 

Также получение ВНЖ возможно при условии взятия банковского депозита: от $100,000 потребуется для трехлетнего ВНЖ, и от $50,000 — для ВНЖ на 1 год. 

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При этом, только недвижимость, зарегистрированная в реестре недвижимости страны, будет соответствовать требованиям. Депозиты должны быть внесены в один из государственных банков Египта.

Однако ввиду того, что только около 8% египетских домов и квартир внесены в кадастр, застройщики настаивают на включении и незарегистрированных объектов в эту программу. 

Важно. Требований к физическому присутствию инвесторов в стране в рамках данной программы нет. Также такой вид ВНЖ не ведет к ПМЖ или гражданству.

Отметим, что в Египте действует также программа «Гражданство через инвестиции», условия которой, кстати, недавно смягчились. В частности, сейчас инвестору достаточно инвестировать в недвижимость от $300,000 (раньше было $500,000), и сделку теперь можно оплатить в рассрочку в течение года.