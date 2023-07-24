Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
ВНЖ Египта теперь за инвестиции в местную экономику. Минимальные вложения — от $50,000.
Итак, согласно новым законодательным поправкам, ВНЖ Египта на 5 лет можно получить, инвестируя в недвижимость от $200,000; на 3 года — от $100,000; и на 1 год — вложив от $50,000.
Также получение ВНЖ возможно при условии взятия банковского депозита: от $100,000 потребуется для трехлетнего ВНЖ, и от $50,000 — для ВНЖ на 1 год.
При этом, только недвижимость, зарегистрированная в реестре недвижимости страны, будет соответствовать требованиям. Депозиты должны быть внесены в один из государственных банков Египта.
Однако ввиду того, что только около 8% египетских домов и квартир внесены в кадастр, застройщики настаивают на включении и незарегистрированных объектов в эту программу.
Важно. Требований к физическому присутствию инвесторов в стране в рамках данной программы нет. Также такой вид ВНЖ не ведет к ПМЖ или гражданству.
Отметим, что в Египте действует также программа «Гражданство через инвестиции», условия которой, кстати, недавно . В частности, сейчас инвестору достаточно инвестировать в недвижимость от $300,000 (раньше было $500,000), и сделку теперь можно оплатить в рассрочку в течение года.