Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря

Рынок недвижимости Египта развивается и растет – количество сделок с участием иностранного капитала растет, появляются новые объекты, уровень и качество строительства также выросли. Пока еще цены на жилье к Египте выросли не так значительно, как в других странах, предлагаем посмотреть на нашу подборку интересных квартир в Египте по цене €55,000.

О ситуации на рынке недвижимости Египта. Коротко

Совсем недавно мы писали об инвестиционной привлекательности Египта. После того, как власти этой страны разрешили иностранцам владеть неограниченным количеством объектов недвижимости, объем инвестиций в рынок недвижимости Египта стал расти. Риелторы и эксперты рынка предрекают такой же взрывной рост спроса, какой мы наблюдали в течение этих двух лет в Турции.

Эффект от нововведений правительства (возможность получения ВНЖ, ) не заставил себя долго ждать – на данный момент 94% богатых инвесторов из ССАГПЗ с активами более 1 миллиона долларов США, желают купить недвижимость в Египте. И что особенно интересно, 56% из них намерены осуществить эти планы в будущем.

Квартиры в Египте по цене €55,000

Квартира Хургада, Египет €55,000 76 м²

В популярной у туристов Хургаде выставлены на продажу апартаменты общей площадью 76 кв.м. Квартира расположена в ЖК Макади Хайтс – зелёном малоэтажном комплексе с собственной инфраструктурой. На территории комплекса есть Club House с рестораном, библиотекой, зоной отдыха, бассейном, спортзалом. Также в комплексе работает супермаркет, аптека, пиццерия и тд. Есть трансфер на пляж и в торговый центр "Сензо Молл".

Квартира расположена на первом этаже дома. Планировка включает кухню-гостиную, три спальни, ванную комнату и террасу. Рядом с домом расположен сад общей площадью 60 кв.м.

Квартира полностью меблирована. Готова к проживанию или сдаче в аренду.

Расстояние до пляжа 1,5 км, до торгового центра Сензо 12 км, до аэропорта 25 км. В настоящее время ведется строительство второй фазы комплекса с виллами и дуплексами.

Стоимость квартиры €55,000

Квартира Хургада, Египет €55,287 51 м²

Еще одна квартира выставлена на продажу в Хургаде. Жилой комплекс Scandic Resort расположен на берегу Красного моря на первой береговой линии. По словам продавца, комплекс расположен в районе Арабия, в 10 минутах езды от Международного аэропорта Хургады. Центральная улица Хургады Шератон также недалеко – примерно в 5 минутах езды на автомобиле.

Квартира-студия общей площадью 51 кв.м. расположена на 6-м этаже с видом на улицу. Квартира сдается с чистовой отделкой, без мебели и бытовой техники.

Интересная особенность этого предложения – часть комплекса будет занимать отель и резиденты будут иметь доступ ко всей инфраструктуре, а это: песчаный пляж, натуральная лагуна, три бассейна с подогревом, Марина, дайвинг центр, рестораны и бары на пляже и около бассейнов, тренажерный зал, спа-центр и магазины.

Если покупатель готов оплатить всю сумму сразу, то стоимость квартиры составляет €55,287. Если же покупать квартиру в рассрочку с первым взносом 30%, то цена апартаментов увеличится.

В Хургаде в жилом комплексе Selena Bay выставлена на продажу меблированная квартира общей площадью 64 кв.м. Квартира расположена на 2-м этаже с видом на море.

В объявлении указано, что ЖК Selena Bay расположен в 5-ти минутах езды от Эль Гуны и в 20-ти минутах езды от центра Хургады и международного аэропорта. При этом у ЖК есть собственный пляж, бич клаб, 5 бассейнов, рестораны и бар у бассейна, мини-маркет, круглосуточная охрана, услуги по уборке и ремонту.

В квартире есть вся необходимая бытовая техника и мебель. При желании можно заказать услуги по управлению недвижимостью и сдаче в аренду.