ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?

Египет в последнее время — поистине магнит для инвесторов из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Как сообщает компания Knight Frank, на данный момент 94% богатых инвесторов из ССАГПЗ с активами более 1 миллиона долларов США, желают купить недвижимость в Египте . И что особенно интересно, 56% из них намерены осуществить эти планы в будущем.

С 2021 по 2023 годы страны ССАГПЗ вложили более $115 миллиардов в экономику Египта. Лидерами по объему инвестиций стали Объединенные Арабские Эмираты с суммой в $75 миллионов, за которыми следует Саудовская Аравия с инвестициями в размере $30 миллионов.

Зейнаб Адель, руководитель компании Knight Frank Egypt, подчеркивает, что недавние изменения в законодательстве, позволяющие иностранцам без помех приобретать недвижимость в Египте, способствовали увеличению активности на этом рынке. Среди инвесторов из ССАГПЗ уже сейчас эмиратцы и катарцы являются крупнейшими владельцами недвижимости. Этот спрос привел к увеличению цен на жилье.

Что касается предпочтений инвесторов из ССАГПЗ, на общем фоне выделяется жилой сектор, на котором сосредотачивают внимание 68% инвесторов.

Цены в разных районах Египта разные. В Новом Каире цена за 1 кв.м. квартир сейчас составляет $450 (рост на 24%), а вилл — $690 за «квадрат» (рост 8,5%). В городе Шейх-Зувейд стоимость квадратного метра квартир равна $430 (увеличение на 27,8%), а вилл — $625 за «квадрат» (рост на 2,1%).

В приоритете у большинства инвесторов из ОАЭ — Новый Каир и Новая административная столица, а у саудовцев — Шарм-эль-Шейх и Северное побережье. Северное побережье Египта особенно популярно среди граждан ССАГПЗ с инвестиционными активами в диапазоне от $500,000 до $1 миллиона. Его белоснежные пляжи и яркие фестивали делают это место весьма привлекательным для вложений.

Что касается планов по строительству и перспектив, ОАЭ планируют вложить в Египет 35 миллиардов долларов США к 2025 году. Уже в 2022 году Объединенные Арабские Эмираты возглавили список стран ССАГПЗ по инвестициям в Египет, вложив общую сумму в 5,7 миллиарда долларов США, что составляет приблизительно 29% общего объема прямых иностранных инвестиций в стране. Саудовская Аравия идет следом с инвестициями в размере $2,1 миллиарда.

Среди прочих планов: строительство 300,000 новых единиц недвижимости в рамках более чем 40 проектов уже к 2028 году; возведение 3000 квартир в рамках 10 проектов на побережье Красного моря к 2026 году.