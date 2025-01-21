Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

La Vida - Бутик, живущий в Магавиш, Хургада
La Vida - это бутик-жилое сообщество площадью 800 кв.м., в котором всего 47 эксклюзивных единиц, предлагающих комфорт, конфиденциальность и современную элегантность в отличном месте.
Расположенный в Магавиш, прямо перед отелем Rixos, проект находится недалеко от пляжа, развлекательных заведений, ресторанов и всех городских удобств.
Варианты оплаты:
• Покупка наличными со скидкой 15%
• 30% авансовый платеж с рассрочкой до 30 месяцев
• Плата за обслуживание: 7,5% единовременно
Помещения:
Два бассейна, ресепшн с управлением арендой, бассейн-вью и безопасность 24/7.
Доставка: июнь 2027
Homes Bay - Ваш надежный партнер по недвижимости
Проводить вас через каждый шаг с прозрачными советами и многоязычной поддержкой.