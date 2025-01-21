  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Хургада
  4. Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

Хургада, Египет
от
$17,575
НДС
от
$958/м²
BTC
0.2090553
ETH
10.9574815
USDT
17 376.4762296
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
10 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33143
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

La Vida - Бутик, живущий в Магавиш, Хургада
La Vida - это бутик-жилое сообщество площадью 800 кв.м., в котором всего 47 эксклюзивных единиц, предлагающих комфорт, конфиденциальность и современную элегантность в отличном месте.
Расположенный в Магавиш, прямо перед отелем Rixos, проект находится недалеко от пляжа, развлекательных заведений, ресторанов и всех городских удобств.

Варианты оплаты:
• Покупка наличными со скидкой 15%
• 30% авансовый платеж с рассрочкой до 30 месяцев
• Плата за обслуживание: 7,5% единовременно

Помещения:
Два бассейна, ресепшн с управлением арендой, бассейн-вью и безопасность 24/7.

Доставка: июнь 2027

Homes Bay - Ваш надежный партнер по недвижимости
Проводить вас через каждый шаг с прозрачными советами и многоязычной поддержкой.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 38.0
Цена за м², USD 959
Цена квартиры, USD 36,428

Местонахождение на карте

Хургада, Египет
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Hurghada, Holidays Park Resort
Хургада, Египет
от
$84,410
НДС
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Красное Море, Египет
от
$90,220
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Хургада, Египет
от
$69,058
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Al Ahia, Египет
от
$41,302
НДС
Жилой комплекс Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Красное Море, Египет
от
$88,955
НДС
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Показать все Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Хургада, Египет
от
$46,750
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 80 м²
1 объект недвижимости 1
Grand Rock - это современное жилое сообщество площадью 6000 кв.м., идеально расположенное прямо на Мамше, рядом с Принцессами. Курорт и всего в нескольких шагах от пляжа.Варианты оплаты:Покупка наличными со скидкой 10%15% ДП до 18 месяцев20% ДП до 24 месяцев30% ДП до 36 месяцевПлата за обслу…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
80.0
87,344
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Многоквартирный жилой дом Cala
Многоквартирный жилой дом Cala
Многоквартирный жилой дом Cala
Многоквартирный жилой дом Cala
Многоквартирный жилой дом Cala
Показать все Многоквартирный жилой дом Cala
Многоквартирный жилой дом Cala
Красное Море, Египет
от
$136,045
Варианты отделки С отделкой
Площадь 103–150 м²
7 объектов недвижимости 7
Испытайте лучший прибрежный образ жизни в этом потрясающем пентхаусе, расположенном в самом сердце Калы, Сахл Хашиш. Идеально сочетая современную элегантность с приморским шармом, это свойство предлагает эксклюзивное отступление всего в нескольких шагах от самых нетронутых пляжей Египта.✨Осн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
103.0
166,070
Квартира 2 комнаты
112.0 – 121.7
164,421 – 201,255
Квартира 3 комнаты
150.0
236,158
Застройщик
capital link developments
Оставить заявку
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Показать все Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Al Ahia, Египет
от
$41,302
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Площадь 60 м²
1 объект недвижимости 1
Ибица - это современный приморский жилой проект, расположенный в Аль-Ахьяа, рядом с Касабланкой и Фиестой, предлагающий идеальный баланс роскоши, комфорта и спокойствия. Предназначенный для проживания в курортном стиле, проект сочетает в себе элегантную архитектуру с прямым выходом на пляж.З…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0
44,736
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Египте
Новая административная столица Египта: что нужно знать
21.01.2025
Новая административная столица Египта: что нужно знать
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
15.04.2024
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
16.11.2023
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
17.10.2023
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
24.07.2023
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
12.06.2023
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
06.06.2023
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
23.05.2023
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
Показать все публикации