Жилой комплекс La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada

La Vida - Бутик, живущий в Магавиш, Хургада

La Vida - это бутик-жилое сообщество площадью 800 кв.м., в котором всего 47 эксклюзивных единиц, предлагающих комфорт, конфиденциальность и современную элегантность в отличном месте.

Расположенный в Магавиш, прямо перед отелем Rixos, проект находится недалеко от пляжа, развлекательных заведений, ресторанов и всех городских удобств.

Варианты оплаты:

• Покупка наличными со скидкой 15%

• 30% авансовый платеж с рассрочкой до 30 месяцев

• Плата за обслуживание: 7,5% единовременно

Помещения:

Два бассейна, ресепшн с управлением арендой, бассейн-вью и безопасность 24/7.

Доставка: июнь 2027

Homes Bay - Ваш надежный партнер по недвижимости

Проводить вас через каждый шаг с прозрачными советами и многоязычной поддержкой.