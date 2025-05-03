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Долгосрочная аренда домов с бассейном на Кипре

муниципалитет Ларнака
3
Пейя
11
Айя-Напа
4
Паралимни
3
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46 объектов найдено
Дом 3 спальни в Пила, Кипр
Дом 3 спальни
Пила, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Three-bedroom house with private pool in Pyla area for rent! The house is located in a nice …
$1,635
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Суперсовременный дом с пятью спальнями площадью 650 кв. м (450 кв. м плюс подвал 200 кв. м),…
$9,979
в месяц
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Дом 5 спален в Паралимни, Кипр
Дом 5 спален
Паралимни, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 175 м²
The property boasts beautifully landscaped gardens, ample parking and storage space, and mul…
$7,629
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Relaxing Lifestyle Detached House in the Tranquil Environs of Egkomi-Makedonitissa Nestled …
$1,962
в месяц
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
La Maison Real Estate is delighted to present a spectacular property in Ayioi Omologites. Th…
$5,544
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
This amazing property located 15 mins from the center of Nicosia with very easy access to th…
$14,168
в месяц
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Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
This luxury home is situated in a nice neiborhood of Engomi  area and enclosed by mature gar…
$6,653
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
For rent fantastic house in Engomi, very near to Hilton Park Hotel and Alpha Mega Supermarke…
$3,487
в месяц
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 224 м²
Luxurious and Spacious House for RENT in Strovolos Discover this stunning 4-bedroom home, p…
$3,269
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
The house consists of 5 large en suite bedrooms, 2 on the upper floor with a kitchenette and…
$7,207
в месяц
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Modern house  of four bedrooms in an exclusive area in Eleonon street of Strovolos!! The pro…
$4,990
в месяц
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Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
An exclusive modern development set in a pristine seafront location. This upscale villa offe…
$10,571
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Luxury Home in Engomi: Exquisite Living in a Prime Location This exceptional luxury home is…
$6,539
в месяц
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
A gorgeous luxury villa for sale or rent in Pervolia Area, very close to the beach. Designed…
$2,606
в месяц
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 431 м²
Situated in a serene seafront location, this villa offers privacy and tranquillity, with cap…
$8,010
в месяц
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Nestled in the charming neighborhood of Archangelos in Nicosia, Cyprus, this exceptional 4-b…
$2,398
в месяц
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Дом 6 спален в Yeri, Кипр
Дом 6 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
This is a unique property available in a Prime Location of  Geri area, close to all amenitie…
$4,435
в месяц
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Дом 5 спален в район Никосия, Кипр
Дом 5 спален
район Никосия, Кипр
Количество спален 5
Площадь 310 м²
Luxurious Detached House in Latsia/Dali Area This exquisite detached house is situated in t…
$3,052
в месяц
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Дом 3 спальни в Мазотос, Кипр
Дом 3 спальни
Мазотос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
This Gorgeous Outlooks Home is now available for Rent in Latsia area (near GSP stadium) with…
$4,904
в месяц
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Дом 7 спален в Лация, Кипр
Дом 7 спален
Лация, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 410 м²
This is one of the most luxurious houses in Cyprus, encompassing the ultimate in luxury, sty…
$4,36 млн
в месяц
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 803 м²
La Maison Real Estates is honoured to showcase this exceptional 7-bedroom villa in the best …
$16,347
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Spacious 4BR Property for Rent I with Storage Room I Maid Room I Good Location. La Mais…
$8,174
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
La Maison Estates is thrilled to introduce this stunning 4-bedroom property, complete with a…
$4,141
в месяц
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Perfectly located in a quiet neighborhood in Latsia area with easy access to the high way. T…
$4,879
в месяц
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Дом 4 спальни в Строволос, Кипр
Дом 4 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Step into this wonderful 4-bedroom house located in a quiet and nice area of Strovolos. This…
$5,122
в месяц
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
A beautiful Three bedroom detached house in Lakatamia-Anthoupoli area. This luxury property …
$4,435
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Площадь 1 500 м²
This is one of the most luxurious houses in Nicosia, encompassing the ultimate in luxury, st…
$22,176
в месяц
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Дом в Строволос, Кипр
Дом
Строволос, Кипр
Площадь 1 000 м²
A luxurious mansion situated in the serene and appealing Strovolos area is now available for…
$17,437
в месяц
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Дом 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
A modern family villa with private pool in Livadia area for rent! The villa is full furnishe…
$2,398
в месяц
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