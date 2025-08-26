Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в муниципалитете Пафос, Кипр

5 объектов найдено
Дом 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В аренду: современная 3-комнатная полуотдельная квартира, расположенная на 3-м этаже благоус…
$2,344
в месяц
$2,344
в месяц
Дом 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта потрясающая 4-комнатная полуотдельная вилла расположена в самом сердце Като Пафоса, всег…
$2,813
в месяц
$2,813
в месяц
Дом 1 спальня в муниципалитет Пафос, Кипр
Дом 1 спальня
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Designed for maximum comfort, the residences boast high-quality fittings and finishes. They …
$872
в месяц
$872
в месяц
Вилла 5 спален в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Просторная 5-комнатная вилла для аренды в Като Пафос Эта впечатляющая вилла с 5 спальнями, д…
$11,743
в месяц
$11,743
в месяц
Вилла 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Просторная вилла с 2 спальнями для аренды в Като Пафос Доступная для долгосрочной аренды, эт…
$5,637
в месяц
$5,637
в месяц
