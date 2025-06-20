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Долгосрочная аренда домов в Koinoteta Chloraka, Кипр

Chloraka
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Chloraka, Кипр
Дом 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Вилла с 3 спальнями с бассейном - Пафос, 2-я линия от моря Эта прекрасно сохранившаяся вилл…
$3,444
в месяц
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Вилла 4 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
С архитектурно современными влияниями эта резиденция расположена в идиллическом приморском р…
$14,798
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
С архитектурно современными влияниями эта резиденция расположена в идиллическом приморском р…
$10,245
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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