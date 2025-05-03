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Долгосрочная аренда домов с видом на море на Кипре

муниципалитет Ларнака
3
Пейя
11
Айя-Напа
4
Паралимни
3
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8 объектов найдено
Дом 5 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 5 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
An exclusive modern development set in a pristine seafront location. This upscale villa offe…
$10,571
в месяц
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
A gorgeous luxury villa for sale or rent in Pervolia Area, very close to the beach. Designed…
$2,606
в месяц
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Дом 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
в месяц
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Дом 3 спальни в Айя-Напа, Кипр
Дом 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 431 м²
Situated in a serene seafront location, this villa offers privacy and tranquillity, with cap…
$8,010
в месяц
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Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Lovely beachfront villa is now available for Rent,  situated in the peaceful Pervolia area i…
$2,180
в месяц
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Дом 3 спальни в Мазотос, Кипр
Дом 3 спальни
Мазотос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
в месяц
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Дом 6 спален в Айя-Напа, Кипр
Дом 6 спален
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 565 м²
This magnificent villa, which is situated in the second row of structures along the seafront…
$10,789
в месяц
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Дом в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 648 м²
This property is located in one of the most attractive areas of Limassol, Agios Tychonas. T…
$54,491
в месяц
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