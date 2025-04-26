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Долгосрочная аренда домов в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

6 объектов найдено
Дом 4 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Площадь 404 м²
Роскошная резиденция, всего в 50 метрах от моря и песчаного пляжа. На первом этаже виллы ест…
$24,166
в месяц
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Дом 5 спален в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Мы предлагаем в аренду роскошную виллу с 5 спальнями с видом на море, в районе с 5* отелями …
$38,419
в месяц
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Дом 3 спальни в Пиргос, Кипр
Дом 3 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный дом для аренды в Пиргосе, предлагающий 3 спальни и 2 ванные комнаты. Недвижимость…
$2,415
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пиргос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пиргос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла предлагает 4 спальни, каждая со своей террасой и невероятным видом, 4 ванные комнаты, …
$7,684
в месяц
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Дом 5 спален в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Дом 5 спален
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр
Количество спален 5
Резиденция представляет собой великолепный комплекс недвижимости, расположенный в престижном…
$28,540
в месяц
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Вилла 6 спален в Пиргос, Кипр
Вилла 6 спален
Пиргос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
FLEUR DE MER N-3 - NEXT TO PARKLANE Земля 260 m2, Крытая площадь Дом + подвал 246 м2, Крыша…
$7,684
в месяц
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