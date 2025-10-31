Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов с видом на горы на Кипре

муниципалитет Пафос
11
муниципалитет Ларнака
4
Пейя
16
Айя-Напа
4
7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Лофу, Кипр
Дом 4 спальни
Лофу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$2,206
в месяц
Дом 3 спальни в Келлаки, Кипр
Дом 3 спальни
Келлаки, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Welcome to your new home in the charming village of Kellaki. This beautifully furnished hous…
$1,510
в месяц
Бунгало 3 спальни в Пейя, Кипр
Бунгало 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
в месяц
Дом 3 спальни в Вуни, Кипр
Дом 3 спальни
Вуни, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
This charming house in Vouni is now available for rent, offering a beautiful living space of…
$1,858
в месяц
Бунгало 2 спальни в Mousere, Кипр
Бунгало 2 спальни
Mousere, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Discover comfortable living in this renovated bungalow available for rent in the peaceful vi…
$1,161
в месяц
Дом 1 спальня в Лофу, Кипр
Дом 1 спальня
Лофу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$1,045
в месяц
Дом 2 спальни в Зоопиги, Кипр
Дом 2 спальни
Зоопиги, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Two bedroom ground floor house located in Zoopigi village is available now. It has internal …
$697
в месяц
