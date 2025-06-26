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Долгосрочная аренда домов в Гермасойе, Кипр

27 объектов найдено
Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Лимассол, Potamos Germasogeias Современный отдельно стоящий дом с 3 спальнями всего в 5 мин…
$4,034
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Бунгало 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Бунгало 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
4 спальня Бунгало в Potamos Germasogeias. Место пожара нагревание АС 3 спальни 1 Дом горничн…
$6,728
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
4 спальни современного дома. Также есть еще одна комната для помощника в подвале. Весь участ…
$8,000
в месяц
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Дом 6 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 6 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Этаж 3
Просторная вилла Sea View для аренды Роскошная 3-уровневая вилла, расположенная на участке …
$22,766
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Очаровательный 3-комнатный дом в Гермасогее - Cozy & Spacious Откройте для себя этот красив…
$2,846
в месяц
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Дом 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Расположенный в спокойном жилом районе Калогирои в Лимассоле, этот очаровательный дом с 2 сп…
$2,846
в месяц
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Элегантный трехэтажный таунхаус в главном районе Мы рады представить потрясающий трехэтажный…
$3,529
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Отремонтированный 3-комнатный дом для долгосрочной аренды в Гермасогее Доступный для долгоср…
$2,513
в месяц
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Дом в Гермасогее - 3 спальни, обогрев пола, бассейн Просторный и уютный дом в престижном ра…
$5,691
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Дом 8 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 8 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 477 м²
Этаж 3
Престижный прибрежный курорт, строящийся в Лимассоле, Кипр. Эта роскошная резиденция имеет 8…
$39,840
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Вилла 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
290 мест! Построено 2012 4 спальни 2 ванные комнаты! Парковка 2 склада большой подвал с одни…
$2,846
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Цена аренды, включая общие расходы + 2 обеспечительных депозита от убытков. Услуги, такие ка…
$5,122
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Три отдельно стоящих спальни включают все государственные налоги. Включая: -Сад, - Тревога,…
$3,003
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Роскошная 5-комнатная вилла в Зеленой зоне Гермасогии Потрясающая полностью меблированная в…
$16,149
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Дом 6 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 6 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Добро пожаловать в эту изысканную современную виллу, роскошную гавань с шестью просторными с…
$17,074
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Роскошная вилла с 5 спальнями в районе Муттагиака с фантастическим видом на город и море. Он…
$30,734
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот элегантный 3-комнатный дом в Гермасогее находится всего в 700 метрах от моря. В собстве…
$22,766
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Дом 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Элегантный 4-комнатный дом в туристической зоне с большим садом и бассейном Расположенный в…
$7,399
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Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Очень большой роскошный дом в отличном месте в районе Гермасогии очень близко к выходу с выс…
$8,611
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Этаж 3
В аренду - 3 спальни. большой мезонет с двумя гостевыми зонами, отдельной кухней, кладовой, …
$3,187
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Уютный комплекс расположен на тихой улице, в самом сердце популярного жилого квартала всего …
$3,870
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Дом 5 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла 5 Bdr. в наиболее востребованном районе Лимассола для долгосрочной аренды! В…
$6,298
в месяц
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Дом 7 спален в Гермасойя, Кипр
Дом 7 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Этаж 4
Современная 7-комнатная вилла для аренды в частном комплексе Охватывая 530 м2 на 4 этажах, э…
$11,625
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Для аренды: Просторный 3-комнатный большой мезонет с двумя жилыми помещениями, отдельной кух…
$3,984
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Дом 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новые два современных полуотдельных мезонета теперь готовы к заселению! Рядом с парком Дасуд…
$3,415
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 3
Это уникальный комплекс, расположенный в центре Лимассола в престижных жилых районах города,…
$7,399
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Дом 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дом 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный остров, живущий всего в 400 м от моря Этот красиво оформленный дом расположен в …
$4,363
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