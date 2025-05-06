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Долгосрочная аренда домов в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

4 объекта найдено
Дом 5 спален в Мутайяка, Кипр
Дом 5 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Этот красивый дом расположен в районе Мутагиака, в 3 минутах езды от шоссе, недалеко от всех…
$4,755
в месяц
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Дом 5 спален в Мутайяка, Кипр
Дом 5 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этот изысканный проект, расположенный в очень желанном районе Мутагиака в Лимассоле, предлаг…
$28,306
в месяц
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Вилла в Мутайяка, Кипр
Вилла
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Эта великолепная вилла, расположенная на престижных холмах Калогирои в Лимассоле, предлагает…
Цена по запросу
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Вилла 6 спален в Мутайяка, Кипр
Вилла 6 спален
Мутайяка, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Особняк является эксклюзивной собственностью, расположенной в одном из самых престижных райо…
$30,571
в месяц
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