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Долгосрочная аренда домов в Limassol Municipality, Кипр

12 объектов найдено
Дом 4 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Просторный 4-комнатный дом с бассейном для аренды Этот красивый дом с 4 спальнями предлагае…
$7,684
в месяц
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Вилла 5 спален в район Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
5 спальня, Новая сборка, Unfurnished, Напольное отопление, Vrv A/c, Alarm/CCTV, Сауна, джаку…
$27,461
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью отремонтированная 3-х этажная квартира (как новая) в районе Капсалос - В здании на…
$2,744
в месяц
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Дом 6 спален в район Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
район Лимасол, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Этот дом с 6 спальнями в Пантее, Лимассол, теперь доступен для аренды. Дом расположен в неск…
$3,622
в месяц
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя идеальное сочетание комфорта и удобства в этом очаровательном доме с 3+1 с…
$3,293
в месяц
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью меблированный A/C 3-спальный полуотдельный дом на первом этаже для аренды в самом …
$2,195
в месяц
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Дом 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Этаж 2
3-спальный полуотдельный дом для аренды в Меса Гетония Площадь покрытия 125 кв.м и 3 веранд…
$4,720
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальня в аренду, с центральным отоплением, фотоэлектрикой, интернетом, рядом с островной …
$2,526
в месяц
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Дуплекс 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Обновленный Spacious 3 Спальня на весь этаж расположена на 3-х этажном здании в Центральной …
$2,744
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Дом 3 спальни в район Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
район Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот очаровательный полуотдельный дом, построенный в 2012 году, предлагает просторную жилую …
$3,845
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
3-спальный дом для аренды в районе Омонойя недалеко от Нового порта. Полностью меблированный…
$1,756
в месяц
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Дом 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Полностью меблированный полуотдельный дом в аренду. Общая крытой площадью 185 м2, 3 спальни…
$2,746
в месяц
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