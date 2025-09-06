Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. Polis Chrysochous
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Polis Chrysochous, Кипр

4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
В нескольких шагах от моря вилла Riviera Beach предлагает прекрасную возможность насладиться…
$5,830
в месяц
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 спальни в Полис, Кипр
Вилла 4 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Разрешается только малый • Расположен на закрытом комплексе, с частным песчаным пляжем, • Не…
$3,165
в месяц
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Полис, Кипр
Дом 4 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла Sandy Beach - Роскошная жизнь у моря Расположенная в закрытом комплексе на частном пес…
$3,048
в месяц
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 2 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Дом 2 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
This beautiful bungalow is situated on the beach at Latchi and close to Latchi (Latsi) harbo…
$2,180
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с садом
с видом на море