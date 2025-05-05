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Долгосрочная аренда домов в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

4 объекта найдено
Вилла 6 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Добро пожаловать на эту изысканную виллу, расположенную в престижном районе Агиос Тихонас в …
$33,967
в месяц
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Дом в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Площадь 648 м²
This property is located in one of the most attractive areas of Limassol, Agios Tychonas. T…
$54,491
в месяц
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Дом 2 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дом 2 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 2
Этаж 2
Этот изысканный двухкомнатный таунхаус плавно сочетает в себе современный комфорт с роскошны…
$4,303
в месяц
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Дом 7 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Дом 7 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 745 м²
Здоровая жизнь в гармонии с природой. Эти виллы расположены в самой высокой точке самого выс…
$39,629
в месяц
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном