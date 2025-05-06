Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Ларнака
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в муниципалитете Ларнака, Кипр

19 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Oroklini, Кипр
Вилла 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Ищете просторный, современный и стильный дом для аренды? Ваш поиск заканчивается здесь! Эта …
$2,831
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в тихой и живописной деревне Ороклини, Ларнака, этот восхитительный 2-комнатны…
$1,132
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
A modern family villa with private pool in Livadia area for rent! The villa is full furnishe…
$2,398
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Марони, Кипр
Дом 4 спальни
Марони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 4
Красивая приморская вилла, расположенная в Зыги всего в 20 метрах от побережья. Вилла состои…
$6,793
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
A gorgeous luxury villa for sale or rent in Pervolia Area, very close to the beach. Designed…
$2,606
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Мазотос, Кипр
Дом 3 спальни
Мазотос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
A gorgeous luxury beachfront villa in Mazotos area for rent! The villa is full furnished and…
$3,923
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Смешивая гармоничную архитектуру с красотой природы, этот исключительный проект переопределя…
$3,397
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Смешивая гармоничную архитектуру с красотой природы, этот исключительный проект переопределя…
$3,397
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Смешивая гармоничную архитектуру с красотой природы, этот исключительный проект переопределя…
$3,397
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в спокойном и востребованном районе Агиос Николаос, Ларнака, этот красиво офор…
$1,132
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Kiti, Кипр
Дом 4 спальни
Kiti, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4-комнатный дом, 2-гараж. Никакой мебели. Включая: -Сад, - Аттик/Лофт, - Складская комната
$2,038
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
Смешивая гармоничную архитектуру с красотой природы, этот исключительный проект переопределя…
$3,397
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Fully renovated 3 Bedroom and 2-bathroom ground floor, semi-detached house for rent in Larna…
$1,744
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Oroklini, Кипр
Вилла 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
5 спален дома с бассейном и центральным отоплением в Ороклини. Отличное расположение с легки…
$2,095
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 Спальня, 2 Ванные комнаты Полностью оборудованный для аренды полностью мебель и электропри…
$1,472
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Dromolaxia, Кипр
Дом 4 спальни
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
A modern villa for rent in Dromolaxia area, very close to the beach. The house is full furni…
$2,561
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Перволия, Кипр
Дом 3 спальни
Перволия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Lovely beachfront villa is now available for Rent,  situated in the peaceful Pervolia area i…
$2,180
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Пила, Кипр
Дом 3 спальни
Пила, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Three-bedroom house with private pool in Pyla area for rent! The house is located in a nice …
$1,635
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 спален в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
5 Спальня Отдельный дом для аренды в Скала, Ларнака. Главное расположение, рядом с магазина…
$2,378
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский