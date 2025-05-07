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Долгосрочная аренда домов в Koinoteta Parekklesias, Кипр

7 объектов найдено
Дом 3 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 3 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Особенности собственности: • Спальни: 3 просторные спальни, каждая из которых оснащена мото…
$3,963
в месяц
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Вилла 5 спален в Пареклисия, Кипр
Вилла 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Это для красивой, просторной отдельно стоящей виллы, которая расположена в тихом и безопасно…
$7,360
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Прекрасно отремонтированный четырехкомнатный дом, продуманно отреставрированный с вниманием …
$4,303
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Вилла 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Большая 4 спальня Вилла расположена в спокойной, комфортной для проживания зоне Пареклисия, …
$11,322
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Дом 4 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 4 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Поистине эксклюзивная застройка, расположенная на холмах Парекклисии. Проект имеет захватыва…
$16,984
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Дом 2 спальни в Пареклисия, Кипр
Дом 2 спальни
Пареклисия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-комнатный таунхаус для аренды | Pareklissia, Лимассол Стильный и полностью меблированный …
$2,264
в месяц
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Дом 5 спален в Пареклисия, Кипр
Дом 5 спален
Пареклисия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Продается двухэтажный дом с пятью спальнями, бассейн в тихом районе города Лимассол (Пареккл…
$6,793
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