Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Palodeia
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Palodeia, Кипр

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Палодея, Кипр
Дом 5 спален
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Limassol Palodeia Plot area: 425 Energy Efficiency: A Property area: 300 Construction year: …
$5,152
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 5 спален в Палодея, Кипр
Дом 5 спален
Палодея, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 3
Лимассол Палодея Площадь участка: 425 Энергоэффективность: A Площадь недвижимости: 300 Год с…
$6,045
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти